Davetliler için tüm siyah kıyafet kuralı konuldu. Miley Cyrus ise uzun kollu, sırtı açık ve kuyruklu beyaz saten bir gelinlik tercih etti. Saçlarını yukarıda toplayan şarkıcı, sallantılı küpelerle görünümünü tamamladı. Maxx Morando da siyah takım elbise ve beyaz gömlekle karşısındaydı.

Törende Miley'nin annesi Tish Cyrus, kız kardeşi Noah Cyrus ve yakın arkadaşları yer aldı. Babası Billy Ray Cyrus ile sevgilisi Elizabeth Hurley'nin de davetliler arasında olduğu öne sürüldü. Nikâhı The Flaming Lips'in solisti Wayne Coyne'un kıydığı iddia edildi.

Düğünden bir gece önce de prova yemeği verildi. Miley'nin üvey kız kardeşi Lily Rose Purcell'in paylaştığı karelerde bordo çiçekler, mumlarla süslenmiş masalar ve üzerinde çiftin baş harfleri 'M+M' yazan menüler gözden kaçmadı.