Miley Cyrus Sessiz Sedasız Evlendi! Nikâh Frank Sinatra'nın Evinde Kıyıldı
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Hannah Montana'yla tanınan Miley Cyrus, 5 yıllık sevgilisi Maxx Morando ile sessiz sedasız evlendi. Nikâh, 21 Kasım Cumartesi günü Frank Sinatra'nın Palm Springs'teki eski evinde kıyıldı. Konuklara tüm siyah kıyafet kuralı konulan düğünde Miley, uzun kollu beyaz saten bir gelinlik giydi. Üstelik tören, şarkıcının 34. yaş gününe sadece iki gün kala yapıldı.
Miley Cyrus ile Maxx Morando, Frank Sinatra'nın 1947'de yapılan eski evinde nikâh masasına oturdu.
Konuklara tüm siyah kıyafet kuralı konulan düğünde beyaz giyen tek kişi gelin oldu.
Kör randevuyla tanışan çiftin 5 yıllık aşkı, 2021'de bir Gucci etkinliğiyle gün yüzüne çıkmıştı.
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