article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, "Ayıp Olmasın Diye Evlendim" Sözünün Aslını Anlattı

Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, "Ayıp Olmasın Diye Evlendim" Sözünün Aslını Anlattı

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
09.11.2026 - 16:24
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kızılcık Şerbeti’nin Salkım’ı Özge Borak, Gökhan Çınar’ın programında Ata Demirer’le evliliğiyle ilişkilendirilen “Ayıp olmasın diye evlendim” sözlerine açıklık getirdi. Oyuncu, cümlenin aslında arkadaşlık ve iş ilişkileri üzerine verdiği bir örnekten çıktığını anlattı. Sözlerinin bağlamından koparılmasına tepki gösteren Borak, “O cımbızlama en büyük zehrimiz” dedi.

KAYNAK: Katarsis

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

"Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesi bir arkadaşlık örneğinden çıkmış.

"Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesi bir arkadaşlık örneğinden çıkmış.

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal'ı canlandıran Özge Borak, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Sohbet sırasında, Ata Demirer'le evliliği hakkında söylediği iddia edilen 'Ayıp olmasın diye evlendim' sözleri yeniden gündeme geldi. Borak ile Demirer, 2012-2014 yılları arasında evli kalmıştı.

Meğer cümle, daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programda verdiği bir örnekten çıkmış. Borak'a 'Kendin için yaşıyor musun?' diye sorulmuş, oyuncu da 'Artık evet' yanıtını vermişti.

Borak bunu arkadaşlık ve iş ilişkileri üzerinden açıklamış, 'Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim' demişti. Taylan'ın 'Evliliklere mi gideceksin buradan?' sorusuna ise 'Tabii, onları da katabiliriz konuya' karşılığını vermişti.

Özge Borak, sözlerinin kırpılmasına tepki gösterdi: "O cımbızlama en büyük zehrimiz"

Özge Borak, sözlerinin kırpılmasına tepki gösterdi: "O cımbızlama en büyük zehrimiz"

Oyuncu, bu sohbetin ardından sözlerinin 'Ayıp olmasın diye evlendim!' başlığıyla haberlere taşındığını söyledi. Bağlamından koparılan cümleye tepki gösteren Borak, 'O cımbızlama en büyük zehrimiz' dedi. Açıklama kısa sürede sosyal medyada da gündem oldu.

Borak, Ata Demirer'le evliliğinin konuşulmasından yana olmadığını da açıkça dile getirdi ve 'Konuşacak olsam bittiğinde konuşurdum. Ama hiçbir zaman konuşulmaması taraftarıyım' sözleriyle tavrını net koydu.

Üstelik ekledi: 'O zaman konuşmamışım, şimdi mi konuşacağım?'

Bülent Şakrak'la evliliğini anlatan Borak, o dönem için "Çok öfkeliydim her şeye" dedi

Bülent Şakrak'la evliliğini anlatan Borak, o dönem için "Çok öfkeliydim her şeye" dedi

Özge Borak, programda Bülent Şakrak'la evli olduğu dönemden de söz etti. O yıllarda kendi ihtiyaçlarını hep geri plana attığını anlatan oyuncu, öfkesini dışarı yansıtmasa da içinde taşıdığını söyledi.

Bugün sınırlarını çok daha net çizdiğini belirten Borak, aynada kendine 'Seni alnından öpüyorum Özge' dediğini anlattı.

Ayrıldığı kişilerle arkadaş kalmadığını da hatırlatan oyuncu, çocuk gibi ortak bir bağ yoksa ilişkiyi sürdürmeye gerek görmediğini söyledi.

Öte yandan Borak'ın psikoloji eğitimi de dikkat çekti. Pandemide Kıbrıs'ta başladığı eğitimine geçen yıl üniversite sınavına girerek yeniden dönen oyuncunun hedefi, klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın