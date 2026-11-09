Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, "Ayıp Olmasın Diye Evlendim" Sözünün Aslını Anlattı

Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Salkım Ünal'ı canlandıran Özge Borak, Gökhan Çınar'ın programına konuk oldu. Sohbet sırasında, Ata Demirer'le evliliği hakkında söylediği iddia edilen 'Ayıp olmasın diye evlendim' sözleri yeniden gündeme geldi. Borak ile Demirer, 2012-2014 yılları arasında evli kalmıştı.

Meğer cümle, daha önce Ahmet Mümtaz Taylan'ın sunduğu bir programda verdiği bir örnekten çıkmış. Borak'a 'Kendin için yaşıyor musun?' diye sorulmuş, oyuncu da 'Artık evet' yanıtını vermişti.

Borak bunu arkadaşlık ve iş ilişkileri üzerinden açıklamış, 'Bir işe evet dedik, ayıp olmasın bir şekilde halledelim' demişti. Taylan'ın 'Evliliklere mi gideceksin buradan?' sorusuna ise 'Tabii, onları da katabiliriz konuya' karşılığını vermişti.