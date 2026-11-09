Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, "Ayıp Olmasın Diye Evlendim" Sözünün Aslını Anlattı
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Kızılcık Şerbeti’nin Salkım’ı Özge Borak, Gökhan Çınar’ın programında Ata Demirer’le evliliğiyle ilişkilendirilen “Ayıp olmasın diye evlendim” sözlerine açıklık getirdi. Oyuncu, cümlenin aslında arkadaşlık ve iş ilişkileri üzerine verdiği bir örnekten çıktığını anlattı. Sözlerinin bağlamından koparılmasına tepki gösteren Borak, “O cımbızlama en büyük zehrimiz” dedi.
KAYNAK: Katarsis
"Ayıp olmasın diye evlendim" cümlesi bir arkadaşlık örneğinden çıkmış.
Özge Borak, sözlerinin kırpılmasına tepki gösterdi: "O cımbızlama en büyük zehrimiz"
Bülent Şakrak'la evliliğini anlatan Borak, o dönem için "Çok öfkeliydim her şeye" dedi
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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