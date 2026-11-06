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Kavgalarla Anılan Sete Sonradan Katılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak Sette Olanları Açıkladı!

Kavgalarla Anılan Sete Sonradan Katılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak Sette Olanları Açıkladı!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
06.11.2026 - 07:40
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Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis programında dizinin yıllardır konuşulan set kavgası iddialarına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünal ailesine sonradan katılan oyuncu, sete adım atmadan önce yaşadığı korkuyu ve içeride gördüklerini Gökhan Çınar'a tüm samimiyetiyle anlattı. Borak'ın yanıtı, Kızılcık Şerbeti setinde gerçekten neler olup bittiğini merak eden izleyicilerin uzun süredir beklediği türden bir tanıklık niteliğinde.

Kaynak: Bana Göre TV / Katarsis

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Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne yayını süren dizinin ortasında Salkım karakteriyle dahil olmuştu.

Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne yayını süren dizinin ortasında Salkım karakteriyle dahil olmuştu.

İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Özge Borak, Sultan Makamı ve Ihlamurlar Altında gibi dizilerin ardından Eyyvah Eyvah serisinin Müjgan'ıyla akıllara kazındı. Güldür Güldür Show'daki Nezaket, İstanbullu Gelin'deki Begüm ve Yalan'daki Berrin Aksoy rolleriyle ekrandaki yerini koruyan oyuncu, 2025 sonbaharında Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nin kadrosuna katıldı.

Ünal ailesinin hayatına giren Salkım karakteriyle kısa sürede izleyicinin dilinde yer edinen Borak, diziye dördüncü sezonun ortasında dahil olmuştu. Kızılcık Şerbeti'nin adı ise yalnızca yüksek reytinglerle değil, set arkasından yıllardır sızan kavga ve ayrılık haberleriyle de anılıyordu ve Borak'ın böyle bir ortama hangi duygularla adım attığı merak konusuydu.

Özge Borak, Kızılcık Şerbeti setine kavga iddialarını duyarak girdiğini ve başta çok korktuğunu anlattı.

Özge Borak, Kızılcık Şerbeti setine kavga iddialarını duyarak girdiğini ve başta çok korktuğunu anlattı.

Borak, bu merakı Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis programında Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlarken giderdi. Setin polemikleriyle anıldığını hatırlatan Çınar'a, iddiaları herkes gibi kendisinin de duyduğunu söyleyen oyuncu, 'Fakat benim girdiğim dönemde hiç böyle şeyler görmedim' diyerek kendi tanıklığını paylaştı.

Duyduklarıyla birlikte yeni bir ortama girmenin ayrı bir gerginlik yarattığını anlatan Borak, 'Ben de öyle bir şeye maruz kalarak mı yaşayacağım şimdi diye girdim' sözleriyle o günlerdeki tedirginliğini itiraf etti. Bu korkunun ilk günlerdeki çalışma biçimini de belirlediğini söyleyen oyuncu, sete yalnızca işini yapıp evine dönmeye odaklanarak başladığını anlattı.

Özge Borak, setteki tatlı dostlukların yanında Salkım'ın gerçek hayatta arkadaşı olamayacağını da söyledi.

Özge Borak, setteki tatlı dostlukların yanında Salkım'ın gerçek hayatta arkadaşı olamayacağını da söyledi.

Tedirgin başlayan bu yolculuk, zamanla oyuncuya beklemediği dostluklar da kazandırdı. Borak, sette 'çok tatlı arkadaşlıklar' kurduğunu ve bunların bir kısmının hâlâ sürdüğünü anlatırken, her ortamda huzurla ve neşeyle çalışma isteğinin gerçekçi olmadığını, iyinin olduğu her yerde kötünün de bulunduğunu dile getirdi.

Kendisiyle sistemli şekilde uğraşan biriyle karşılaştığında ne yaptığı sorulduğunda böyle bir durumun başına geldiğini söyleyen oyuncu, sorunları karşısındakiyle doğrudan konuşarak çözmeyi tercih ettiğini, konuşulamayacak biriyle karşılaştığında ise işini yapıp evine gittiğini anlattı. Röportajda canlandırdığı karaktere de değinen Borak, Salkım'ı sevdiğini ama onun gerçek hayatta arkadaşı olabilecek biri olmadığını söyledi ve bir karakteri izleyiciye sevdirmek için oyuncunun önce ona empatinin yanında sempati de duyması gerektiğini ekledi.

Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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