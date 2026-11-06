Kavgalarla Anılan Sete Sonradan Katılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak Sette Olanları Açıkladı!

Borak, bu merakı Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis programında Gökhan Çınar'ın sorularını yanıtlarken giderdi. Setin polemikleriyle anıldığını hatırlatan Çınar'a, iddiaları herkes gibi kendisinin de duyduğunu söyleyen oyuncu, 'Fakat benim girdiğim dönemde hiç böyle şeyler görmedim' diyerek kendi tanıklığını paylaştı.

Duyduklarıyla birlikte yeni bir ortama girmenin ayrı bir gerginlik yarattığını anlatan Borak, 'Ben de öyle bir şeye maruz kalarak mı yaşayacağım şimdi diye girdim' sözleriyle o günlerdeki tedirginliğini itiraf etti. Bu korkunun ilk günlerdeki çalışma biçimini de belirlediğini söyleyen oyuncu, sete yalnızca işini yapıp evine dönmeye odaklanarak başladığını anlattı.