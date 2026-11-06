Kavgalarla Anılan Sete Sonradan Katılmıştı: Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak Sette Olanları Açıkladı!
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Kızılcık Şerbeti'nin Salkım'ı Özge Borak, Bana Göre TV'de yayınlanan Katarsis programında dizinin yıllardır konuşulan set kavgası iddialarına dair dikkat çeken açıklamalar yaptı. Ünal ailesine sonradan katılan oyuncu, sete adım atmadan önce yaşadığı korkuyu ve içeride gördüklerini Gökhan Çınar'a tüm samimiyetiyle anlattı. Borak'ın yanıtı, Kızılcık Şerbeti setinde gerçekten neler olup bittiğini merak eden izleyicilerin uzun süredir beklediği türden bir tanıklık niteliğinde.
Kaynak: Bana Göre TV / Katarsis
Özge Borak, Kızılcık Şerbeti'ne yayını süren dizinin ortasında Salkım karakteriyle dahil olmuştu.
Özge Borak, Kızılcık Şerbeti setine kavga iddialarını duyarak girdiğini ve başta çok korktuğunu anlattı.
Özge Borak, setteki tatlı dostlukların yanında Salkım'ın gerçek hayatta arkadaşı olamayacağını da söyledi.
Röportajın tamamını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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