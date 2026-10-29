Ünlü Oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne 2 Bölüm Sonra Veda Edeceğini Açıkladı!

Sezon başında bu kadar merakla beklenen Lider'in hikâyesi, Murat Aygen'in Gece Muhabiri Samet Aday'a verdiği röportajla beklenmedik bir noktaya geldi. Herkesin kendisini dizide çok benimsediğini hatırlatan muhabire 'Ben bunu seninle paylaşayım mı? Paylaşayım. Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden' diye yanıt veren Aygen, muhtemelen iki bölüm sonra ekibe veda edeceğini söyledi. Projeye başlarken gidişata belirli bir süre bakma konusunda konuştuklarını anlatan oyuncu, hayatında çalıştığı en iyi ekiplerden ve setlerden biriyle çalıştığını, bu yüzden herkesi çok özleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ayrılık haberi, Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde yaşanan senarist değişikliğini akla getirse de Aygen bu ihtimali net bir dille reddetti. Muhabirin bu yöndeki sorusuna 'Yok, tabii ki hiç alakası yok' diye karşılık veren oyuncu, kendisini konuştuğu şeyi yapan biri olarak tanımladı ve huzurlu yaşamayı sevdiğini söyledi. Sosyal medyada karakterin neden bu kadar kötücülleştiğinin sorulduğunu hatırlatan Aygen, 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası. Kabul edebileceğim bir noktada olmayan bir işin içinde bulunmamayı da tercih ediyorum' diyerek kararının arkasındaki asıl nedeni açıkça ortaya koydu. 'Bir yerde mutsuz olmak da istemiyorum, mutsuz etmek de istemiyorum kimseyi' sözleriyle konuyu kapatan oyuncunun Lider'e hangi sahnelerle veda edeceği ise şimdilik merak konusu.