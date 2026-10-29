Ünlü Oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne 2 Bölüm Sonra Veda Edeceğini Açıkladı!
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Show TV'nin cuma akşamlarındaki sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beşinci sezonla birlikte kadroya katılan Murat Aygen, canlandırdığı Lider karakteriyle kısa sürede hikâyenin merkezine yerleşmişti. Usta oyuncu, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda diziyle yollarını ayırma kararını ve bu kararın perde arkasını ilk kez anlattı.
Kaynak: Gece Muhabiri
Murat Aygen, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak hafızalara kazındı.
Murat Aygen, Lider karakterini kabul etmediğini söyleyerek iki bölüm sonra setten ayrılıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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