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Ünlü Oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne 2 Bölüm Sonra Veda Edeceğini Açıkladı!

Ünlü Oyuncu Kızılcık Şerbeti'ne 2 Bölüm Sonra Veda Edeceğini Açıkladı!

Show tv yerli dizi Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
29.10.2026 - 23:05
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Show TV'nin cuma akşamlarındaki sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde beşinci sezonla birlikte kadroya katılan Murat Aygen, canlandırdığı Lider karakteriyle kısa sürede hikâyenin merkezine yerleşmişti. Usta oyuncu, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda diziyle yollarını ayırma kararını ve bu kararın perde arkasını ilk kez anlattı.

Kaynak: Gece Muhabiri

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Murat Aygen, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak hafızalara kazındı.

Murat Aygen, Mucize Doktor'un Tanju'su ve Yasak Elma'nın Doğan'ı olarak hafızalara kazındı.

Murat Aygen, Kızılcık Şerbeti'ne gelmeden önce de televizyon izleyicisinin yakından tanıdığı bir yüzdü. Çocuklar Duymasın, Paramparça Aşklar ve Kül ve Ateş gibi yapımlarla ekranda yer alan oyuncunun asıl çıkışı, Medcezir'de canlandırdığı Faruk Beylice rolüyle geldi. Mucize Doktor'da Dr. Tanju Korman'a, Yasak Elma'da ise uzun süre hikâyenin merkezinde kalan Doğan Yıldırım'a hayat veren Aygen, Teşkilat ve Korkma Ben Yanındayım gibi dizilerle de ekrandaki varlığını sürdürdü.

Gold Film imzalı Kızılcık Şerbeti'ne beşinci sezonda katılan usta oyuncu, Kıvılcım'ın yeni komşusu olan gizemli iş insanı Lider'i canlandırıyordu. Hilal'in ağabeyi olarak hikâyeye bağlanan karakter, Kıvılcım ile Ömer'in arasına girecek isim olarak tanıtılmış ve sezon başında merakla beklenmişti.

Murat Aygen, Lider karakterini kabul etmediğini söyleyerek iki bölüm sonra setten ayrılıyor.

Murat Aygen, Lider karakterini kabul etmediğini söyleyerek iki bölüm sonra setten ayrılıyor.

Sezon başında bu kadar merakla beklenen Lider'in hikâyesi, Murat Aygen'in Gece Muhabiri Samet Aday'a verdiği röportajla beklenmedik bir noktaya geldi. Herkesin kendisini dizide çok benimsediğini hatırlatan muhabire 'Ben bunu seninle paylaşayım mı? Paylaşayım. Ben ayrılıyorum Kızılcık Şerbeti'nden' diye yanıt veren Aygen, muhtemelen iki bölüm sonra ekibe veda edeceğini söyledi. Projeye başlarken gidişata belirli bir süre bakma konusunda konuştuklarını anlatan oyuncu, hayatında çalıştığı en iyi ekiplerden ve setlerden biriyle çalıştığını, bu yüzden herkesi çok özleyeceğini de sözlerine ekledi.

Ayrılık haberi, Kızılcık Şerbeti'nde son dönemde yaşanan senarist değişikliğini akla getirse de Aygen bu ihtimali net bir dille reddetti. Muhabirin bu yöndeki sorusuna 'Yok, tabii ki hiç alakası yok' diye karşılık veren oyuncu, kendisini konuştuğu şeyi yapan biri olarak tanımladı ve huzurlu yaşamayı sevdiğini söyledi. Sosyal medyada karakterin neden bu kadar kötücülleştiğinin sorulduğunu hatırlatan Aygen, 'Ben bu adamı kabul etmedim açıkçası. Kabul edebileceğim bir noktada olmayan bir işin içinde bulunmamayı da tercih ediyorum' diyerek kararının arkasındaki asıl nedeni açıkça ortaya koydu. 'Bir yerde mutsuz olmak da istemiyorum, mutsuz etmek de istemiyorum kimseyi' sözleriyle konuyu kapatan oyuncunun Lider'e hangi sahnelerle veda edeceği ise şimdilik merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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