Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: Çimen Selin Türkmen'in Önceki Sözleriyle Çelişen Açıklaması Kafa Karıştırdı
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Show TV'nin kaosu bol ve çok sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, geçen sezonun finalinde kadroya veda etmiş, rolü yeni sezonda Asena Keskinci devralmıştı. Avukatlık ruhsatını aldıktan kısa süre sonra gelen bu ayrılık, aylarca 'mesleğini değiştiriyor' yorumlarıyla konuşuldu. Hatta o dönem için Selin Türkmen'in açıklamaları da diziden ayrılık sebebinin yeni mesleği olarak düşünülmesine neden olmuştu. Genç oyuncunun konuya nihayet açıklık getiren sözleri ise sosyal medyada önceki açıklamalarıyla yan yana konuşulmaya başladı.
Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'i oynarken hukuk fakültesini bitirip avukatlık ruhsatını da almıştı.
Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden avukatlık yapmak için ayrıldığı iddiasını aylar sonra yalanladı.
Selin Türkmen'in nisandaki röportajında avukatlık için oyunculuğa ara verebileceğini söylemesi kafaları karıştırdı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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