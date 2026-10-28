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Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: Çimen Selin Türkmen'in Önceki Sözleriyle Çelişen Açıklaması Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: Çimen Selin Türkmen'in Önceki Sözleriyle Çelişen Açıklaması Kafa Karıştırdı

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
28.10.2026 - 08:43
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Show TV'nin kaosu bol ve çok sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Çimen karakterine hayat veren Selin Türkmen, geçen sezonun finalinde kadroya veda etmiş, rolü yeni sezonda Asena Keskinci devralmıştı. Avukatlık ruhsatını aldıktan kısa süre sonra gelen bu ayrılık, aylarca 'mesleğini değiştiriyor' yorumlarıyla konuşuldu. Hatta o dönem için Selin Türkmen'in açıklamaları da diziden ayrılık sebebinin yeni mesleği olarak düşünülmesine neden olmuştu. Genç oyuncunun konuya nihayet açıklık getiren sözleri ise sosyal medyada önceki açıklamalarıyla yan yana konuşulmaya başladı.

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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'i oynarken hukuk fakültesini bitirip avukatlık ruhsatını da almıştı.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Çimen'i oynarken hukuk fakültesini bitirip avukatlık ruhsatını da almıştı.

Selin Türkmen, Show TV'nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Çimen karakteriyle ekran başındaki izleyicinin yakından tanıdığı bir isim oldu. Setlerle okulu bir arada götüren genç oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip stajını tamamladıktan sonra 9 Nisan 2026'da İstanbul Barosu aracılığıyla avukatlık ruhsatını aldı ve 'Hep bugünün hayalini kurmuştum' diyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Ruhsatın ardından 'Selin Türkmen oyunculuğu bırakacak mı?' sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Mayıs ayında oyuncunun sezon finaliyle diziden ayrılacağı haberi gelince iki gelişme birbirine bağlandı ve Çimen'in avukatlık yapmak için veda ettiği konuşulmaya başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş o dönem oyuncunun diziden kendi isteğiyle ayrıldığını yazsa da Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığına dair taraflardan net bir açıklama gelmedi.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden avukatlık yapmak için ayrıldığı iddiasını aylar sonra yalanladı.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nden avukatlık yapmak için ayrıldığı iddiasını aylar sonra yalanladı.

Aylardır cevapsız kalan bu soruya yanıtı Selin Türkmen'in kendisi verdi. Kızılcık Şerbeti'nden avukatlık yapmak için ayrıldığı yönündeki yorumlara açıklık getiren oyuncu, 'Ağzımdan hiçbir zaman 'Avukatlık yapacağım, o yüzden oyunculuğu bırakıyorum' diye bir laf çıkmadı' dedi. Şu anda İstanbul Barosu'na kayıtlı olmadığını da söyleyen Türkmen, avukatlığın birikim, çevre ve adliyede mekik dokumayı gerektirdiğini, bunları yapmadığı için kendini mesleki anlamda henüz yeterli görmediğini anlattı.

Genç oyuncu sözlerini 'Oyunculuktan devam edeceğim' diyerek noktaladı. Nitekim Kızılcık Şerbeti'ne vedasının ardından Exxen'in Karma dizisinin ikinci sezonunda Cansu karakteriyle kadroya katılan Selin Türkmen, dizideki direk dansı sahnesiyle de kısa süre önce gündem olmuştu.

Selin Türkmen'in nisandaki röportajında avukatlık için oyunculuğa ara verebileceğini söylemesi kafaları karıştırdı.

Selin Türkmen'in nisandaki röportajında avukatlık için oyunculuğa ara verebileceğini söylemesi kafaları karıştırdı.

Oyunculuğa devam edeceğini söyleyen Selin Türkmen'in bu sözleri, bazı izleyicilere birkaç ay önceki açıklamalarını hatırlattı. Avukatlık ruhsatını aldıktan kısa süre sonra InStyle'a konuşan oyuncu, Avukatlık Kanunu'na göre avukatların başka bir meslek yapamadığını belirtmiş, avukatlık yapabilmek için oyunculuğu bırakmasının mecburi olduğunu söylemişti. O röportajda şimdilik oyunculuğa devam edeceğini ama ileride bir süreliğine oyunculuğa ara verip avukatlık yapabileceğini anlatan Türkmen'in son açıklaması, sosyal medyada bu sözlerle karşılaştırılmaya başlandı.

Kızılcık Şerbeti'nde Çimen rolünü ise Asena Keskinci üstlenmeye başlamıştı. Dizinin 18 Eylül'de başlayan 5. sezonunda karaktere yeni bir yüz olarak dahil olan genç oyuncu, kendisine alışmakta zorlanan seyirciye de geçtiğimiz günlerde seslenmişti.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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