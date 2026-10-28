Kızılcık Şerbeti'nden Ayrılmıştı: Çimen Selin Türkmen'in Önceki Sözleriyle Çelişen Açıklaması Kafa Karıştırdı

Selin Türkmen, Show TV'nin uzun soluklu dizisi Kızılcık Şerbeti'nde canlandırdığı Çimen karakteriyle ekran başındaki izleyicinin yakından tanıdığı bir isim oldu. Setlerle okulu bir arada götüren genç oyuncu, Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirip stajını tamamladıktan sonra 9 Nisan 2026'da İstanbul Barosu aracılığıyla avukatlık ruhsatını aldı ve 'Hep bugünün hayalini kurmuştum' diyerek sevincini takipçileriyle paylaştı.

Ruhsatın ardından 'Selin Türkmen oyunculuğu bırakacak mı?' sorusu sosyal medyanın gündemine oturdu. Mayıs ayında oyuncunun sezon finaliyle diziden ayrılacağı haberi gelince iki gelişme birbirine bağlandı ve Çimen'in avukatlık yapmak için veda ettiği konuşulmaya başlandı. Gazeteci Birsen Altuntaş o dönem oyuncunun diziden kendi isteğiyle ayrıldığını yazsa da Selin Türkmen'in Kızılcık Şerbeti'nden neden ayrıldığına dair taraflardan net bir açıklama gelmedi.