"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nde Kendisine Alışamayan Seyirciye Seslendi

Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalara kazınan, son olarak HBO Max'in Jasmine dizisiyle gündeme gelen Asena Keskinci, 18 Eylül'de başlayan 5. sezonda Çimen olarak ekrana geldi. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a konuşan oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne dahil olmanın kendisi için heyecan kadar büyük bir sorumluluk duygusu da getirdiğini söyledi.

Show TV'nin fenomen dizisinin yalnızca başarılı bir proje olmadığını vurgulayan Keskinci, toplumsal meseleleri tartışmaya açabilen ve izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran bir hikâyeye dahil olduğunu belirtti.