"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nde Kendisine Alışamayan Seyirciye Seslendi
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Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonunda Çimen karakterini Selin Türkmen’den devralan Asena Keskinci, Habertürk’e konuştu. Kendisine çok güzel yorumlar ulaştığını söyleyen oyuncu, yeni Çimen’e henüz alışamayan izleyicileri de son derece doğal karşıladığını belirtti. Keskinci, rolün eski sahibi Selin Türkmen’in karaktere çok kıymetli bir emek verdiğini de vurguladı.
KAYNAK: Habertürk/ Şeyda Odabaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini Habertürk'e anlattı.
Asena Keskinci, yeni Çimen'e henüz alışamadığını söyleyen izleyicileri "son derece doğal" karşıladığını söyledi.
Keskinci, dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in karaktere "çok kıymetli bir emek" verdiğini söyledi.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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