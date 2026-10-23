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"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nde Kendisine Alışamayan Seyirciye Seslendi

"Çimen" Asena Keskinci, Kızılcık Şerbeti'nde Kendisine Alışamayan Seyirciye Seslendi

Show tv Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
23.10.2026 - 23:16
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Kızılcık Şerbeti’nin 5. sezonunda Çimen karakterini Selin Türkmen’den devralan Asena Keskinci, Habertürk’e konuştu. Kendisine çok güzel yorumlar ulaştığını söyleyen oyuncu, yeni Çimen’e henüz alışamayan izleyicileri de son derece doğal karşıladığını belirtti. Keskinci, rolün eski sahibi Selin Türkmen’in karaktere çok kıymetli bir emek verdiğini de vurguladı.

KAYNAK: Habertürk/ Şeyda Odabaş

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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini Habertürk'e anlattı.

Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda Çimen karakterini devralan Asena Keskinci, diziye dahil olma sürecini Habertürk'e anlattı.

Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalara kazınan, son olarak HBO Max'in Jasmine dizisiyle gündeme gelen Asena Keskinci, 18 Eylül'de başlayan 5. sezonda Çimen olarak ekrana geldi. Habertürk'ten Şeyda Odabaş'a konuşan oyuncu, Kızılcık Şerbeti'ne dahil olmanın kendisi için heyecan kadar büyük bir sorumluluk duygusu da getirdiğini söyledi.

Show TV'nin fenomen dizisinin yalnızca başarılı bir proje olmadığını vurgulayan Keskinci, toplumsal meseleleri tartışmaya açabilen ve izleyicisiyle güçlü bir bağ kuran bir hikâyeye dahil olduğunu belirtti.

Asena Keskinci, yeni Çimen'e henüz alışamadığını söyleyen izleyicileri "son derece doğal" karşıladığını söyledi.

Asena Keskinci, yeni Çimen'e henüz alışamadığını söyleyen izleyicileri "son derece doğal" karşıladığını söyledi.

Röportajın en dikkat çekici kısmı seyirci yorumlarıyla ilgili sözler oldu. Keskinci, kendisine çok güzel yorumlar ulaştığını ve bunları okumanın büyük bir mutluluk ve motivasyon kaynağı olduğunu söyledi.

Ancak yeni Çimen'e henüz alışamadığını söyleyen izleyiciler de var. Keskinci bunun nedenini şöyle açıkladı:

'Sonuçta 'Çimen', izleyicinin yıllardır tanıdığı, sevdiği ve zihninde belli bir yere oturttuğu bir karakter.'

Oyuncu, bir oyuncu değişikliğinin seyircide karşılık bulmasının zaman alabileceğini de sözlerine ekledi.

Keskinci, dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in karaktere "çok kıymetli bir emek" verdiğini söyledi.

Keskinci, dört sezon boyunca Çimen'e hayat veren Selin Türkmen'in karaktere "çok kıymetli bir emek" verdiğini söyledi.

Keskinci'nin rolün eski sahibi Selin Türkmen hakkındaki sözleri de gözden kaçmadı. Oyuncu, 'Selin Türkmen de bu karaktere kendi yorumuyla çok kıymetli bir emek verdi' dedi ve seyircinin karakterle kurduğu bağı anlaşılır bulduğunu belirtti.

Hatırlanacağı üzere Selin Türkmen de geçtiğimiz ay muhabirlerin karşısına geçtiğinde rolünü devralan meslektaşı için 'Ben Asena'yı çok beğeniyorum. Yolu açık olsun. İyi bir oyuncu.' demişti.

Keskinci, önceliğinin kendisine emanet edilen karakterin hikâyesini yapım ekibiyle birlikte en sahici biçimde sürdürmek olduğunu söyledi. Seyircinin takdirinin de eleştirisinin de kendisi için çok önemli olduğunu vurgulayan oyuncu, sözlerini şöyle tamamladı:

'Nihayetinde bu hikâyeyi anlamlı kılan şey, onların karakterlerle kurduğu bağ.'

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Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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