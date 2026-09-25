Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti: Selin Türkmen, Rolünü Devralan Yeni Çimen Hakkında İlk Kez Konuştu!

Ekranlarda ilk kez Sen Çal Kapımı'yla dikkat çeken Selin Türkmen'in asıl çıkışı, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'yle geldi desek yanlış olmaz. Kıvılcım'ın küçük kızı, Doğa'nın kardeşi Çimen'e hayat veren genç oyuncu, özellikle karakterin tesettüre girdiği hikâyeyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ancak 4. sezonun finaliyle birlikte Türkmen de diziye veda eden isimler arasına katıldı; Feyza Civelek'ten Ceren Karakoç'a pek çok oyuncunun ayrıldığı bu dönemde kadronun neredeyse tamamen değişmesi izleyiciyi epey şaşırtmıştı. Genç oyuncu yeni adresini de çok beklemeden buldu ve Exxen'in Karma dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı. Çimen'in hikayesi ise onsuz da devam edecekti. 18 Eylül'de başlayan 5. sezonda karakter artık yepyeni bir yüzle ekrana geliyor.