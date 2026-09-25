Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti: Selin Türkmen, Rolünü Devralan Yeni Çimen Hakkında İlk Kez Konuştu!
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu neredeyse baştan kurulan bir kadroyla başlarken en çok konuşulan değişikliklerden biri, hiç şüphesiz Çimen karakterinde yaşandı. Dört sezon boyunca bu role hayat veren Selin Türkmen'in, koltuğunu devrettiği isim hakkında ne düşündüğü ise uzun zamandır merak ediliyordu. Dün akşam bir gösteri çıkışında muhabirlerin karşısına geçen genç oyuncu, sonunda sessizliğini bozdu ve yeni Çimen hakkındaki düşüncelerini ilk kez paylaştı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'e dört sezon boyunca hayat vermişti.
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Bir gösteri çıkışında yeni Çimen Asena Keskinci sorulan Selin Türkmen, düşüncelerini ilk kez açıkça dile getirdi.
"Kızılcık Şerbeti'ne bakabildiniz mi?" sorusunda ise Türkmen samimiyetini korudu ve sezonun ilk bölümünü henüz izleyemediğini itiraf etti:
Karadut'ta aynı ailenin kızlarını canlandıran Ebrar Karabakan, Selin Türkmen'e gösteride "ikizim" diye seslendi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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