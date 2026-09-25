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Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti: Selin Türkmen, Rolünü Devralan Yeni Çimen Hakkında İlk Kez Konuştu!

Kızılcık Şerbeti'ne Veda Etmişti: Selin Türkmen, Rolünü Devralan Yeni Çimen Hakkında İlk Kez Konuştu!

Show tv Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
25.09.2026 - 07:55
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Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonu neredeyse baştan kurulan bir kadroyla başlarken en çok konuşulan değişikliklerden biri, hiç şüphesiz Çimen karakterinde yaşandı. Dört sezon boyunca bu role hayat veren Selin Türkmen'in, koltuğunu devrettiği isim hakkında ne düşündüğü ise uzun zamandır merak ediliyordu. Dün akşam bir gösteri çıkışında muhabirlerin karşısına geçen genç oyuncu, sonunda sessizliğini bozdu ve yeni Çimen hakkındaki düşüncelerini ilk kez paylaştı.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'e dört sezon boyunca hayat vermişti.

Selin Türkmen, Kızılcık Şerbeti'nde Kıvılcım'ın küçük kızı Çimen'e dört sezon boyunca hayat vermişti.

Ekranlarda ilk kez Sen Çal Kapımı'yla dikkat çeken Selin Türkmen'in asıl çıkışı, Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'yle geldi desek yanlış olmaz. Kıvılcım'ın küçük kızı, Doğa'nın kardeşi Çimen'e hayat veren genç oyuncu, özellikle karakterin tesettüre girdiği hikâyeyle dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri oldu.

Ancak 4. sezonun finaliyle birlikte Türkmen de diziye veda eden isimler arasına katıldı; Feyza Civelek'ten Ceren Karakoç'a pek çok oyuncunun ayrıldığı bu dönemde kadronun neredeyse tamamen değişmesi izleyiciyi epey şaşırtmıştı. Genç oyuncu yeni adresini de çok beklemeden buldu ve Exxen'in Karma dizisinin yeni sezon kadrosuna katıldı. Çimen'in hikayesi ise onsuz da devam edecekti. 18 Eylül'de başlayan 5. sezonda karakter artık yepyeni bir yüzle ekrana geliyor.

Bir gösteri çıkışında yeni Çimen Asena Keskinci sorulan Selin Türkmen, düşüncelerini ilk kez açıkça dile getirdi.

Bir gösteri çıkışında yeni Çimen Asena Keskinci sorulan Selin Türkmen, düşüncelerini ilk kez açıkça dile getirdi.

O yeni yüz, Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalarda yer eden ve son olarak HBO Max'in Jasmine dizisiyle gündeme gelen Asena Keskinci oldu. Yeni sezon başladığından beri Keskinci'nin Çimen yorumu sosyal medyada bolca konuşulurken gözler ister istemez rolün eski sahibine çevrilmişti.

Selin Türkmen de dün akşam bu soruyla karşılaştı ve rolünü devralan meslektaşı için övgü dolu sözler sarf etti: 'Ben Asena'yı çok beğeniyorum. Çok da güzel buluyorum kendisini. Yolu açık olsun. İyi bir oyuncu. Bence yine çok güzel bir sezon olacak.'

"Kızılcık Şerbeti'ne bakabildiniz mi?" sorusunda ise Türkmen samimiyetini korudu ve sezonun ilk bölümünü henüz izleyemediğini itiraf etti:

Selin Türkmen, 'Geçen hafta bakamadım ama illaki bir bakarım yani.' açıklamasında bulundu.

Karadut'ta aynı ailenin kızlarını canlandıran Ebrar Karabakan, Selin Türkmen'e gösteride "ikizim" diye seslendi.

Karadut'ta aynı ailenin kızlarını canlandıran Ebrar Karabakan, Selin Türkmen'e gösteride "ikizim" diye seslendi.

Selin Türkmen'in o geceki tek sürprizi bu sözler değildi. Genç oyuncu, ATV'nin Karadut dizisinde birlikte rol aldığı Ebrar Karabakan'la beraber, dizinin başrolü İrem Helvacıoğlu'nun konuk olduğu Aşkım Kapışmak gösterisini izlemeye gitti. Karadut'ta Erdem ailesinin kızları Aslı ile Begüm'e hayat veren ikili, aradan geçen zamana rağmen dostluklarını sürdürüyor.

Geçen sezon A.B.İ. dizisinde rol alan Ebrar Karabakan ise muhabirlerle sohbet ederken Selin Türkmen'e 'ikizim' diye seslendi. Karadut yalnızca 6 bölüm sürse de kamera arkasında kurulan bu dostluk, görünen o ki çok daha uzun soluklu olacak!

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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