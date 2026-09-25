Husilerin Saldırılarına Maruz Kalan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı Acil Toplantıya Çağırdı

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin perşembe günü Taif ve Yanbu'yu hedef alarak fırlattığı 6 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenip imha edildiğini açıkladı. Saldırı öncesinde Suudi Sivil Savunma, Mekke, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebük için acil durum uyarısı yayımladı; halktan toplanma alanlarından uzak durması ve görüntü kaydetmemesi istendi.

Husiler ise Riyad'da 'hassas bir hedefi' ve Aramco'nun Yanbu'daki tesislerini füze ve İHA'larla vurduklarını iddia etti. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, daha önce de bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ve son günlerde Yemen'e 450'den fazla Suudi hava saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Gerginliğin en dikkat çeken anı 16 Eylül'de yaşandı. Arap Koalisyonu, bir Husi İHA'sının Mekke'nin yasak hava sahasına girmeden düşürüldüğünü duyurdu. ABD de bunun üzerine Suudi Arabistan için seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı, Yemen sınırını ise 4. seviyede 'seyahat etmeyin' bölgesi ilan etti.