Husilerin Saldırılarına Maruz Kalan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı Acil Toplantıya Çağırdı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yemen'deki İran destekli Husilerin füze ve İHA saldırılarının hedefi hâline gelen Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndaki ortakları Türkiye ve Pakistan'la acil bir genelkurmay başkanları toplantısı yapacak. Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre masada, anlaşma çerçevesinde Riyad'a sağlanacak destek var. Üç ülke ayrıca Suudi Arabistan'ın kendini savunma hakkını desteklediğini vurguladı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta bir araya gelmesinin hemen ardından duyuruldu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çağrının arkasında, son günlerde Suudi kentlerine art arda yönelen Husi füzeleri var.
Öte yandan Yemen'deki cephe hattı da temmuzdan bu yana hızla Husilerin lehine değişiyor.
Türkiye'yi bu masaya oturtan ise 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması.
Hakan Fidan, anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu daha önce açıkça söylemişti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın