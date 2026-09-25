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Husilerin Saldırılarına Maruz Kalan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı Acil Toplantıya Çağırdı

Husilerin Saldırılarına Maruz Kalan Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ı Acil Toplantıya Çağırdı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
25.09.2026 - 08:24
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Yemen'deki İran destekli Husilerin füze ve İHA saldırılarının hedefi hâline gelen Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması'ndaki ortakları Türkiye ve Pakistan'la acil bir genelkurmay başkanları toplantısı yapacak. Suudi Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre masada, anlaşma çerçevesinde Riyad'a sağlanacak destek var. Üç ülke ayrıca Suudi Arabistan'ın kendini savunma hakkını desteklediğini vurguladı.

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Karar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta bir araya gelmesinin hemen ardından duyuruldu.

Karar, üç ülkenin dışişleri bakanlarının New York'ta bir araya gelmesinin hemen ardından duyuruldu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Prens Faysal bin Ferhan Al Suud, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı İshak Dar ile Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, perşembe günü BM Genel Kurulu'nun 81. oturumu marjında Mekke Anlaşması toplantısında görüştü. Toplantıda anlaşma kapsamındaki işbirliğini kurumsallaştırmaya yönelik teknik müzakerelerin son durumu ve yakında yapılacak Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi hazırlıkları ele alındı.

Görüşmenin ardından Riyad'dan gelen açıklama net: 'Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, ortak savunma anlaşması kapsamında Riyad'a destek sağlanmasını görüşmek üzere acil bir genelkurmay başkanları toplantısı düzenleyecek.'

Ancak açıklamada komutanların ne zaman bir araya geleceği ya da hangi tür desteğin masaya yatırılacağı belirtilmedi.

Çağrının arkasında, son günlerde Suudi kentlerine art arda yönelen Husi füzeleri var.

Çağrının arkasında, son günlerde Suudi kentlerine art arda yönelen Husi füzeleri var.

Arap Koalisyonu Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Husilerin perşembe günü Taif ve Yanbu'yu hedef alarak fırlattığı 6 balistik füzenin hava savunma sistemlerince engellenip imha edildiğini açıkladı. Saldırı öncesinde Suudi Sivil Savunma, Mekke, Cidde, Taif, Yanbu ve Tebük için acil durum uyarısı yayımladı; halktan toplanma alanlarından uzak durması ve görüntü kaydetmemesi istendi.

Husiler ise Riyad'da 'hassas bir hedefi' ve Aramco'nun Yanbu'daki tesislerini füze ve İHA'larla vurduklarını iddia etti. Husi askeri sözcüsü Yahya Seri, daha önce de bir F-15 savaş uçağını düşürdüklerini ve son günlerde Yemen'e 450'den fazla Suudi hava saldırısı düzenlendiğini öne sürmüştü.

Gerginliğin en dikkat çeken anı 16 Eylül'de yaşandı. Arap Koalisyonu, bir Husi İHA'sının Mekke'nin yasak hava sahasına girmeden düşürüldüğünü duyurdu. ABD de bunun üzerine Suudi Arabistan için seyahat uyarısını 3. seviyeye çıkardı, Yemen sınırını ise 4. seviyede 'seyahat etmeyin' bölgesi ilan etti.

Öte yandan Yemen'deki cephe hattı da temmuzdan bu yana hızla Husilerin lehine değişiyor.

Öte yandan Yemen'deki cephe hattı da temmuzdan bu yana hızla Husilerin lehine değişiyor.

Hudeyde ilinin tamamını ele geçiren Husiler, Kızıldeniz kıyısındaki Muha kentini alarak Babülmendep Boğazı'na giden hatlara yaklaştı. Muha, boğaza yalnızca 70 kilometre uzaklıkta. Husiler 3 Eylül'de başlattıkları operasyonla Taiz ve Hudeyde'de 6 ilçenin kontrolünü aldıklarını iddia ederken, hükümet güçleri Başkanlık Konseyi üyesi Tarık Salih komutasında Muha'nın güneyinde yeni bir komuta merkezi kurdu.

Al Jazeera'nın aktardığına göre yalnızca son 24 saatte 98'i hükümet yanlısı, 52'si Husi en az 150 savaşçı hayatını kaybetti. 1 Eylül'den bu yana yerinden edilenlerin sayısı 230 bini aşarken, ülkedeki toplam iç göçmen sayısı 5,2 milyona ulaştı.

Küresel ticaretin yaklaşık yüzde 12'sinin geçtiği Babülmendep'e yönelik tehdit, krizin artık yalnızca Yemen'in iç meselesi olmadığını gösteriyor.

Türkiye'yi bu masaya oturtan ise 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması.

Türkiye'yi bu masaya oturtan ise 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan ortak savunma anlaşması.

Anlaşma, Mekke'deki Safa Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif tarafından imzalandı. Metnin en kritik hükmü, üç devletten herhangi birine yönelik silahlı saldırının hepsine karşı yapılmış sayılacağını öngörüyor.

31 Ağustos'ta İstanbul'da toplanan Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nde üç ülkenin dışişleri ve savunma bakanlarının yanı sıra genelkurmay başkanları Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Mareşal Asım Münir ve Orgeneral Fayyad bin Hamed el-Ruveyli de yer almıştı. Toplantıda Suudi Arabistan'da bir sekretarya kurulması, ilk genel sekreterin ise üç yıllık görev süresiyle Pakistan'dan gelmesi kararlaştırıldı.

Faysal bin Ferhan, imza sonrası anlaşmayı '3 ülke arasındaki savunma işbirliği sürecinde önemli bir dönüm noktası' olarak nitelendirmişti.

Hakan Fidan, anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu daha önce açıkça söylemişti.

Hakan Fidan, anlaşmanın NATO'nun 5. maddesiyle teknik olarak aynı olduğunu daha önce açıkça söylemişti.

Anlaşmanın imzalandığı gün AA Editör Masası'na konuk olan Fidan, kolektif savunma maddesinin NATO'daki karşılığıyla örtüştüğünü belirtirken 'Bize saldırmayan hiçbir ülke hedefimizde değil' mesajını vermişti.

Bakan Fidan geçtiğimiz günlerde de ittifakın 'gerçekten iyi bir aşamada' olduğunu, sekretarya ve askeri karargâh kurulması gibi kurumsallaşma adımlarının sürdüğünü ifade etti. İsrail, Hindistan ve Yunanistan'dan gelen küçümseyici yorumları NATO'ya 'kâğıttan kaplan' denmesine benzeten Fidan, ittifakın oyunun kurallarını değiştireceğini savundu.

İmzasından yalnızca 7 hafta sonra anlaşmanın ortak savunma maddesi ilk kez bu kadar somut biçimde gündeme gelmiş durumda. Genelkurmay başkanlarının toplantısından Riyad'a nasıl bir destek kararı çıkacağı merakla bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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