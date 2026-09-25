Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul: 2.350 Yıllık Okulda Taş Sıralar ve Kalemler Bulundu
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Kuzey Yunanistan'da, antik Makedon kenti Mieza'da süren kazılarda, Aristoteles'in genç Büyük İskender'e ders verdiği okul olduğu düşünülen bir yapı topluluğu gün yüzüne çıktı.
Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre MÖ 4. yüzyıla tarihlenen kompleks, taş sıralı derslikler, mozaik döşeli ziyafet salonları, bir stadyum ve yaklaşık 200 metrelik üstü kapalı bir revaktan oluşuyor. Kazıda öğrencilerin yazmak için kullandığı dört kalem de bulundu. Yapının mimarisi, İskender'in babası II. Filip'in sarayıyla dikkat çekici benzerlikler taşıyor.
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Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul mu?
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Taş Sıralı Derslikler ve Mozaikli Ziyafet Salonları
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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