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Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul: 2.350 Yıllık Okulda Taş Sıralar ve Kalemler Bulundu

Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul: 2.350 Yıllık Okulda Taş Sıralar ve Kalemler Bulundu

Yunanistan
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
25.09.2026 - 08:33
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Kuzey Yunanistan'da, antik Makedon kenti Mieza'da süren kazılarda, Aristoteles'in genç Büyük İskender'e ders verdiği okul olduğu düşünülen bir yapı topluluğu gün yüzüne çıktı. 

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın açıklamasına göre MÖ 4. yüzyıla tarihlenen kompleks, taş sıralı derslikler, mozaik döşeli ziyafet salonları, bir stadyum ve yaklaşık 200 metrelik üstü kapalı bir revaktan oluşuyor. Kazıda öğrencilerin yazmak için kullandığı dört kalem de bulundu. Yapının mimarisi, İskender'in babası II. Filip'in sarayıyla dikkat çekici benzerlikler taşıyor.

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Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul mu?

Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul mu?

Büyük İskender'in Mieza'da Aristoteles'ten ders aldığı bilgisi, antik yazar Plutarkhos'un 'İskender'in Hayatı' adlı biyografisine dayanıyor. Kazıyı yöneten Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın emekli eforu arkeolog Angeliki Kottaridi'nin Live Science'a aktardığına göre Plutarkhos, II. Filip'in bu okulu 'oğlu İskender'in ve soylu Makedonların çocuklarının eğitimi için' yaptırdığını yazıyor.

Aristoteles'in İskender'e ders vermeye başladığı yıllarda İskender 13 yaşındaydı, Aristoteles ise kırklı yaşlarının başındaydı. Antik Yunan'da 'gymnasion' denen bu okullarda öğrenciler hem farklı alanlarda eğitim alıyor hem de bedensel olarak yetiştiriliyordu.

Mieza, bugünkü Naousa kentinin yakınında bulunuyor. Naousa, Osmanlı döneminde Ağustos adıyla biliniyordu ve Karaferye'ye (Veria) bağlı bir nahiyeydi. Kottaridi, birkaç yıl önce antik Mieza tiyatrosunun yanındaki kalıntıları fark ettiklerini, sistematik kazıya ise 2024'te başladıklarını söylüyor.

Taş Sıralı Derslikler ve Mozaikli Ziyafet Salonları

Taş Sıralı Derslikler ve Mozaikli Ziyafet Salonları

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre kazı yaklaşık 30 dönümlük bir alana yayılıyor. Bugüne kadar spor alanı (palaistra), stadyum, revaklar, derslikler ve su yapıları ortaya çıkarıldı. En dikkat çekici yapı, 'ksystos' denen, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki üstü kapalı revak oldu.

Bu yılki çalışmalar, ders binası olarak tanımlanan bölüme odaklandı. Burada taş sıraların bulunduğu derslikler belirlendi. Ayrıca 160 metrekareyi aşan, üç bölümlü bir yapı ortaya çıktı: ortada bir ön salon, iki yanında da ziyafet salonları. Her iki salonun zemininde mozaikler korunmuş durumda. Sedirlerin konduğu yükseltilmiş kaideler, salonların ziyafet için kullanıldığını gösteriyor. Her salonda on sedir vardı, yani toplamda en az 20 kişi ağırlanabiliyordu.

Bakanlığa göre döşemelerin kalitesi ve işçiliği, II. Filip ile İskender'in yaşadığı Aigai sarayıyla (bugünkü Vergina) çarpıcı benzerlikler taşıyor. Kazıda sikkeler, seramikler ve öğrencilerin yazı yazmak için kullandığı dört kalem (stylus) de bulundu.

Tarihçiler Heyecanlı

Tarihçiler Heyecanlı

Kazıda yer almayan tarihçiler, yapının İskender'in okulu olduğu fikrine olumlu yaklaşıyor. ABD'deki Nebraska Omaha Üniversitesi'nden Jeanne Reames, 'Tüm kanıtlar bunun Filip'in, Aristoteles'in genç İskender'e ve arkadaşlarına ders vermesi için sağladığı okul olduğunu gösteriyor' diyor. Ancak Bakanlık, kazının devam edeceğini açıkladı. Yani Aristoteles'in İskender'e ders verdiği sıraların gerçekten bunlar olup olmadığını kesin olarak söylemek için yayımlanacak bilimsel verileri beklemek gerekiyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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