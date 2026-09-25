Aristoteles'in Büyük İskender'e Ders Verdiği Okul: 2.350 Yıllık Okulda Taş Sıralar ve Kalemler Bulundu

Yunanistan Kültür Bakanlığı'nın yayımladığı açıklamaya göre kazı yaklaşık 30 dönümlük bir alana yayılıyor. Bugüne kadar spor alanı (palaistra), stadyum, revaklar, derslikler ve su yapıları ortaya çıkarıldı. En dikkat çekici yapı, 'ksystos' denen, yaklaşık 200 metre uzunluğundaki üstü kapalı revak oldu.

Bu yılki çalışmalar, ders binası olarak tanımlanan bölüme odaklandı. Burada taş sıraların bulunduğu derslikler belirlendi. Ayrıca 160 metrekareyi aşan, üç bölümlü bir yapı ortaya çıktı: ortada bir ön salon, iki yanında da ziyafet salonları. Her iki salonun zemininde mozaikler korunmuş durumda. Sedirlerin konduğu yükseltilmiş kaideler, salonların ziyafet için kullanıldığını gösteriyor. Her salonda on sedir vardı, yani toplamda en az 20 kişi ağırlanabiliyordu.

Bakanlığa göre döşemelerin kalitesi ve işçiliği, II. Filip ile İskender'in yaşadığı Aigai sarayıyla (bugünkü Vergina) çarpıcı benzerlikler taşıyor. Kazıda sikkeler, seramikler ve öğrencilerin yazı yazmak için kullandığı dört kalem (stylus) de bulundu.