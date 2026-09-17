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Zamanın Durduğu Mezar Bulundu: İçindekiler Arkeologları Şaşırttı

Zamanın Durduğu Mezar Bulundu: İçindekiler Arkeologları Şaşırttı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.09.2026 - 14:47
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Peru'nun Chan Chan kentinde, Chimú medeniyetine ait 600 yıldır mühürlü kalmış bir mozole bulundu. Hiç dokunulmamış mezarın içinden en az 38 kişinin kalıntısı, metal silahlar ve altın eserler çıktı.

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Antropolog Bu Buluntuyu "On Yılın Keşfi" Olarak Nitelendirdi

Antropolog Bu Buluntuyu "On Yılın Keşfi" Olarak Nitelendirdi

Keşif, 14 Eylül 2026'da duyuruldu. Trujillo yakınındaki Chan Chan kentinde, Chimú medeniyetine ait bir mozolenin 600 yıl boyunca hiç açılmadan, kimse tarafından tahrif edilmeden kaldığı ortaya çıktı.

University of Florida'dan antropolog Gabriel Prieto, bu buluntuyu 'on yılın keşfi' olarak nitelendirdi. Prieto'ya göre bölgede bu denli bozulmamış halde bir mezar yapısına rastlanması son derece nadir.

Arkeolog Jorge Meneses ise Perulu arkeologların ilk kez neredeyse hiç tahrif edilmemiş bir 'funerary platform' (cenaze platformu) ile karşılaştığını belirtti. Bu durum, bölgede daha önce yapılan kazılarda benzer bir örneğe rastlanmadığını gösteriyor.

Mozolenin İçinden 38 Kişinin Kalıntısı ve Değerli Eserler Çıktı

Mozolenin İçinden 38 Kişinin Kalıntısı ve Değerli Eserler Çıktı

Mozolede en az 38 kişinin kalıntısına rastlandı. Kalıntıların hangi topluluk kesimine ait olduğu henüz netleşmedi; bu sorunun yanıtının devam eden analizlerle aydınlanması bekleniyor.

Mezardan metal silahlar, bakır ve altın eserler ile renkli dokumalar çıkarıldı. Bu buluntular, Chimú medeniyetinin zanaatkarlık düzeyine ve gömme geleneğine dair yeni ayrıntılar sunuyor.

Mozolenin ne sömürge döneminde ne de sonrasında kaçak kazıcılar tarafından bulunmamış olması, içindeki bulguların bu kadar sağlam kalmasını sağladı. Araştırmacılar, ilerleyen analizlerin Chimú medeniyetinin gömme uygulamaları hakkında daha fazla bilgi ortaya çıkarmasını bekliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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