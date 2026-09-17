Zamanın Durduğu Mezar Bulundu: İçindekiler Arkeologları Şaşırttı

Keşif, 14 Eylül 2026'da duyuruldu. Trujillo yakınındaki Chan Chan kentinde, Chimú medeniyetine ait bir mozolenin 600 yıl boyunca hiç açılmadan, kimse tarafından tahrif edilmeden kaldığı ortaya çıktı.

University of Florida'dan antropolog Gabriel Prieto, bu buluntuyu 'on yılın keşfi' olarak nitelendirdi. Prieto'ya göre bölgede bu denli bozulmamış halde bir mezar yapısına rastlanması son derece nadir.

Arkeolog Jorge Meneses ise Perulu arkeologların ilk kez neredeyse hiç tahrif edilmemiş bir 'funerary platform' (cenaze platformu) ile karşılaştığını belirtti. Bu durum, bölgede daha önce yapılan kazılarda benzer bir örneğe rastlanmadığını gösteriyor.