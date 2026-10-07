2.500 Yıllık Savaşçı Mezarı Ortaya Çıktı: Yüzünü Altınla Örtmüşler
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Kuzey Makedonya'daki Ohri Gölü çevresi, antik çağdan kalma zengin mezarlarıyla arkeologların uzun süredir ilgisini çekiyor. Struga yakınlarındaki Rasnica nekropolünde bu yıl, MÖ 6. yüzyılda silahlarıyla gömülmüş bir savaşçının mezarı ortaya çıkarıldı. Mezardan çıkan bir altın örtü ise keşfi daha da ilginç kılıyor.
Ayrıntılar haberimizde.
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Ölü, miğfer, kalkan, kılıç ve mızraklardan oluşan eksiksiz bir silah takımıyla gömülmüştü.
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Kalkanın yanında bulunan ince altın örtü, ölünün yüzünü örtmek için kullanılmış olabilir.
Ölünün yaşı ve cinsiyeti, iskelet üzerindeki incelemeler bitince belli olacak.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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