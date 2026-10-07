2.500 Yıllık Savaşçı Mezarı Ortaya Çıktı: Yüzünü Altınla Örtmüşler

Kazıyı Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi yürütüyor. Mezarda silahların yanında bronz kaplar, gümüş bir iğne, kehribar ve cam boncuklar ile altın bir yüzük de bulundu.

Proje yöneticisi arkeolog Pero Ardžanliev, 'Bu gömü önemli, çünkü ölü bütün savaş donanımıyla toprağa verilmiş' dedi. Silah, takı ve değerli eşyaların bir arada olması, bu kişinin toplulukta yüksek statüye ve önemli bir askeri role sahip olduğuna işaret ediyor.