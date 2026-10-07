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2.500 Yıllık Savaşçı Mezarı Ortaya Çıktı: Yüzünü Altınla Örtmüşler

2.500 Yıllık Savaşçı Mezarı Ortaya Çıktı: Yüzünü Altınla Örtmüşler

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 23:55
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Kuzey Makedonya'daki Ohri Gölü çevresi, antik çağdan kalma zengin mezarlarıyla arkeologların uzun süredir ilgisini çekiyor. Struga yakınlarındaki Rasnica nekropolünde bu yıl, MÖ 6. yüzyılda silahlarıyla gömülmüş bir savaşçının mezarı ortaya çıkarıldı. Mezardan çıkan bir altın örtü ise keşfi daha da ilginç kılıyor.

Ayrıntılar haberimizde.

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Ölü, miğfer, kalkan, kılıç ve mızraklardan oluşan eksiksiz bir silah takımıyla gömülmüştü.

Ölü, miğfer, kalkan, kılıç ve mızraklardan oluşan eksiksiz bir silah takımıyla gömülmüştü.

Kazıyı Kuzey Makedonya Ulusal Arkeoloji Müzesi yürütüyor. Mezarda silahların yanında bronz kaplar, gümüş bir iğne, kehribar ve cam boncuklar ile altın bir yüzük de bulundu.

Proje yöneticisi arkeolog Pero Ardžanliev, 'Bu gömü önemli, çünkü ölü bütün savaş donanımıyla toprağa verilmiş' dedi. Silah, takı ve değerli eşyaların bir arada olması, bu kişinin toplulukta yüksek statüye ve önemli bir askeri role sahip olduğuna işaret ediyor.

Kalkanın yanında bulunan ince altın örtü, ölünün yüzünü örtmek için kullanılmış olabilir.

Kalkanın yanında bulunan ince altın örtü, ölünün yüzünü örtmek için kullanılmış olabilir.

Arkeologlar bu parçanın bir tür altın cenaze maskesi olabileceğini düşünüyor. Levha çok hassas olduğu için önce laboratuvarda korunacak. Biçimi ve kullanım amacıyla ilgili yeni bilgiler bu çalışmanın ardından paylaşılacak.

Rasnica, altın cenaze maskeleriyle tanınan Trebenişta nekropolüne yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta. İlk gözlemlere göre buradaki altın levha, Trebenişta'daki benzer buluntulardan daha eski olabilir.

Ölünün yaşı ve cinsiyeti, iskelet üzerindeki incelemeler bitince belli olacak.

Ölünün yaşı ve cinsiyeti, iskelet üzerindeki incelemeler bitince belli olacak.

Araştırmacılar, bu kişinin bir hastalık geçirip geçirmediğini de öğrenmeyi umuyor. Ayrıca 2024'te aynı alanda bulunan zengin mezardaki kişiyle akraba olup olmadığına bakılacak.

2024'teki kazıda anıtsal bir mezarın içinden altın aplikeli bronz bir miğfer, altın yüzükler ve kehribar boncuklar çıkmıştı. Ulusal Arkeoloji Müzesi Müdürü Magdalena Manaskova, 'Artık tek ve tesadüfi bir buluntudan söz etmiyoruz' dedi. Manaskova, kazıların sistematik araştırmalara dönüşeceğini de söyledi.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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