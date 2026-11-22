Sevgili Başak, bu hafta enerjinin yükseldiği bir dönemin kapısını aralıyorsun. Mars Perşembe günü burcuna geçiyor ve önümüzdeki haftalarda sana kararlılık, cesaret ve harekete geçme gücü verecek. Uzun süredir ertelediğin bir hedefe başlamak, spora yeniden dönmek ya da kendin için net bir adım atmak için bundan daha iyi bir zaman olamaz. Sadece bu yoğun enerjiyi sabırsızlığa dönüştürmemeye dikkat et.

Salı akşamı kariyer evinde gerçekleşecek Dolunay, iş hayatında bir emeğinin sonuçlandığını görmeni sağlayabilir. Bir projenin tamamlanması, bir takdir ya da kariyerine dair önemli bir farkındalık gündeme gelebilir. Dolunay'ın Uranüs'le buluşması iş planlarında ani bir değişiklik getirebilir; esnek olursan bu değişiklik senin lehine işler.

Cumartesi günü para evindeki Venüs, gizli evindeki Jüpiter'le uyumlu bir açı yapıyor. Maddi konularda içten gelen bir sezgi seni doğru karara yönlendirebilir; ayrıca birine yapacağın küçük bir iyilik sana katlanarak geri dönebilir. Bekar Başaklar için Mars'ın burcuna geçişiyle çekiciliğin ve özgüvenin artıyor; ilk adımı atmaktan çekinme. Partnerli Başaklar ise partneriyle birlikte yeni bir aktiviteye başlayarak ilişkiye dinamizm katabilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…