Sevgili Başak, öğleden sonra Ay toprak kardeşin Boğa'ya, senin keşif ve seyahat evine geçiyor ve ruhuna ferah bir nefes getiriyor. Pazar gününü yeni bir şeyler öğrenmeye ayırabilirsin: İlgini çeken bir belgesel, yarım bıraktığın bir kitap ya da merak ettiğin bir kursa göz atmak gibi.

Güneş bugün Yay burcuna, ev ve aile evine geçiyor. Önümüzdeki haftalarda yuvan, ailen ve iç huzurun ön planda olacak. Evde küçük bir düzenleme yapmak, bir rafı toparlamak ya da aile büyüklerini aramak sana iyi hissettirecek. Ayrıca birkaç gün içinde Mars burcuna geçecek; bu yüzden şimdi enerjini toplamak akıllıca.

Yönetici gezegenin Merkür iletişim evinde, Akrep'te; söylediklerin etkili ve derin. Bekar Başaklar için entelektüel bir sohbet beklenmedik bir çekim yaratabilir. Partnerli Başaklar ise partneriyle uzun vadeli bir plan üzerine konuşarak ortak hayallerini netleştirebilir. Akşam ekranlardan uzak bir saat, zihnine en iyi gelecek şey.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…