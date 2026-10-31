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Başak Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Başak ve yükselen Başak burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Başak ve yükselen Başak burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, ay sonunda Mars'ın burcuna geçmesi enerjini ve üretkenliğini yükseltecek, ama Kasım'ın büyük bölümü iç dünyanla ve iletişim düzeninle ilgili. Ayın başlarında Akrep burcunda doğan Yeniay üçüncü evinde konuşma, yazışma ve yakın çevre ilişkilerinde yeni bir dönem başlatıyor. Ay ortasında Mars ve Jüpiter on ikinci evinde buluşuyor; gizli kalan hedeflerini ve dinlenme ihtiyacını fark etmen için güçlü bir uyarı bu. Ay sonuna doğru gelen İkizler Dolunayı kariyer alanında onuncu evinde bir sonucu görünür kılıyor. Sekizinci evinde ilerleyen Satürn ve Neptün ortak kaynaklar konusunda sabır istiyor.

Maddi olarak ayın başında Merkür'ün retrosu üçüncü evinde yazışmalarda ve belgelerde küçük karışıklıklara yol açabilir; ayın ortasında ileri harekete dönmesiyle işler düzene giriyor. İkinci evinde ileri harekete geçen Venüs kendi değerini ve gelirini yeniden tanımlamana yardım ediyor. Güneş ile Jüpiter arasındaki kare gizli harcamaları büyütebilir. Mars'ın ay sonunda burcuna geçmesi iş planlarına ivme katıyor.

Gelelim aşka. Venüs'ün ikinci evindeki retrosu sahip olduklarının ve ilişkideki emeğinin değerini tartmanı sağlıyor; ayın ortasında ileri harekete geçmesiyle bu sorgu sakinleşiyor. Partnerli Başak, sessiz bir akşamla bağı tazeleyebilir. Bekar Başak ise ay sonunda Mars'ın burcuna girmesiyle daha cesur davranacak; ama kararlarını sakin bir temele oturt.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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