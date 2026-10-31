Sevgili Koç, Kasım sana ortak kaynaklar ve güven konusunda derin bir yüzleşme getiriyor. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki Yeniay sekizinci evinde doğuyor; ortak para, borç ve paylaşılan sorumluluklarla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsin. Ayın ortasında Mars ve Jüpiter'in Aslan'daki kavuşumu beşinci evini harekete geçiriyor; yaratıcı projelerde, eğlencede ve kendini gösterme alanında cesur adımlar için güçlü bir destek alıyorsun. Ay sonunda İkizler Dolunayı üçüncü evinde yazışma, haber ve konuşma trafiğinde beklenen bir cevabı getirebilir. Birinci evinde ilerleyen Satürn ve Neptün ise acele etmemeni, kararlarını sağlam bir temele oturtmanı istiyor.

Maddi olarak ayın ilk günlerinde sekizinci eve denk gelen Merkür retrosu ortak ödemeleri ve eski bir borç kalemini yeniden düşündürüyor. Ayın ortasına doğru Merkür ileri harekete dönünce bekleyen bir ödeme ya da sözleşme konusunda net bir adım atabilirsin. Güneş ve Jüpiter karesi büyük harcamaları cazip gösterebilir, bu yüzden ay ortasındaki alışverişlerde sınır koy. Ayın sonunda Mars'ın Başak burcuna geçmesi gündelik giderlerini ve çalışma düzenini toparlamanı destekliyor.

Peki ya aşk? Yedinci evinde geri giden Venüs ayın ilk haftalarında ilişkide yarım kalan bir konuyu gündeme taşıyor. Ayın ortasında Venüs'ün ileri harekete geçmesiyle partnerinle konuşmak çok daha kolaylaşıyor. Bekar Koç ise Mars ve Jüpiter'in etkisiyle eğlenceli bir ortamda güçlü bir yakınlaşma yaşayabilir. Eski bir bağın yeniden gündeme gelmesi de mümkün; kararını duygularına göre değil, gerçekten istediğine göre ver.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…