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Koç Burcu right-white
Kasım 2026, Aylık Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
31.10.2026 - 18:30
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Gökyüzü Kasım ayında bir hayli hareketli! Koç ve yükselen Koç burçları Kasım ayında birtakım iniş çıkışlar yaşayabilir. Bir ay boyunca her gün bambaşka astrolojik olaylar hayatınıza aşk, para, sağlık ve kariyer imkanları da getirebilir. 

Peki aylık burç yorumlarına göre Kasım ayı nasıl geçecek? Bu ay Koç ve yükselen Koç burçlarının hayatında neler değişecek? Neler olacak?

İşte, Koç ve yükselen Koç burcu aylık burç yorumları

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Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç ve Yükselen Koç Burçları

Sevgili Koç, Kasım sana ortak kaynaklar ve güven konusunda derin bir yüzleşme getiriyor. Ayın ilk yarısında Akrep burcundaki Yeniay sekizinci evinde doğuyor; ortak para, borç ve paylaşılan sorumluluklarla ilgili yeni bir başlangıç yapabilirsin. Ayın ortasında Mars ve Jüpiter'in Aslan'daki kavuşumu beşinci evini harekete geçiriyor; yaratıcı projelerde, eğlencede ve kendini gösterme alanında cesur adımlar için güçlü bir destek alıyorsun. Ay sonunda İkizler Dolunayı üçüncü evinde yazışma, haber ve konuşma trafiğinde beklenen bir cevabı getirebilir. Birinci evinde ilerleyen Satürn ve Neptün ise acele etmemeni, kararlarını sağlam bir temele oturtmanı istiyor.

Maddi olarak ayın ilk günlerinde sekizinci eve denk gelen Merkür retrosu ortak ödemeleri ve eski bir borç kalemini yeniden düşündürüyor. Ayın ortasına doğru Merkür ileri harekete dönünce bekleyen bir ödeme ya da sözleşme konusunda net bir adım atabilirsin. Güneş ve Jüpiter karesi büyük harcamaları cazip gösterebilir, bu yüzden ay ortasındaki alışverişlerde sınır koy. Ayın sonunda Mars'ın Başak burcuna geçmesi gündelik giderlerini ve çalışma düzenini toparlamanı destekliyor.

Peki ya aşk? Yedinci evinde geri giden Venüs ayın ilk haftalarında ilişkide yarım kalan bir konuyu gündeme taşıyor. Ayın ortasında Venüs'ün ileri harekete geçmesiyle partnerinle konuşmak çok daha kolaylaşıyor. Bekar Koç ise Mars ve Jüpiter'in etkisiyle eğlenceli bir ortamda güçlü bir yakınlaşma yaşayabilir. Eski bir bağın yeniden gündeme gelmesi de mümkün; kararını duygularına göre değil, gerçekten istediğine göre ver.

Gelecek ay görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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