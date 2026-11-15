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Başak Burcu right-white
16 - 22 Kasım 2026, Haftalık Burç Yorumu

astroirem
astroirem Astroloji Editörü
15.11.2026 - 18:01
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Koskoca bir haftayı daha geride bırakırken, yeni haftada gökyüzünden haberlerimiz var! Başak ve yükselen Başak burçları 16 Kasım - 22 Kasım haftasında aşktan mı gülecek, yoksa paradan mı? Haftanın aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarıyla dolu dolu 7 gün var önümüzde.

Peki haftalık burç yorumlarına göre 16 Kasım - 22 Kasım haftan nasıl geçecek? Bu hafta Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor?

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel haftalık burç yorumları

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Yöneticin Merkür bu hafta Akrep'te hızlanıyor ve iletişim evinden düşüncelerini netleştirmene yardım ediyor. Yazışmalar, planlar, kısa yolculuklar ve toplantılar verimli geçecek. Çarşamba günü Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı, sevdiğin birine içini açmak için çok uygun bir zaman.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter arka planda, gizli güç evinde buluşuyor. Bu, görünmeyen ama içte büyüyen bir güç demek. Haftanın başında sessiz bir çalışma, kısa bir dinlenme ya da planlama yapmak sana iyi gelecek. Venüs de para evinde olduğundan bütçeni sakin bir şekilde düzenlemek için uygun bir hafta.

Pazar günü Güneş yuva evine, Yay'a geçiyor ve ev konularına odaklanmak için güzel bir dönem başlıyor. Bekar Başaklar, hafta ortasında bir sohbet sırasında ilgi duyduğu biriyle yakınlaşabilir. Partneri olanlar, evde yapılacak küçük bir planla bağı güçlendirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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