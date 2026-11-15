Yöneticin Merkür bu hafta Akrep'te hızlanıyor ve iletişim evinden düşüncelerini netleştirmene yardım ediyor. Yazışmalar, planlar, kısa yolculuklar ve toplantılar verimli geçecek. Çarşamba günü Ay ile Merkür arasındaki uyumlu açı, sevdiğin birine içini açmak için çok uygun bir zaman.

Pazartesi günü Mars ve Jüpiter arka planda, gizli güç evinde buluşuyor. Bu, görünmeyen ama içte büyüyen bir güç demek. Haftanın başında sessiz bir çalışma, kısa bir dinlenme ya da planlama yapmak sana iyi gelecek. Venüs de para evinde olduğundan bütçeni sakin bir şekilde düzenlemek için uygun bir hafta.

Pazar günü Güneş yuva evine, Yay'a geçiyor ve ev konularına odaklanmak için güzel bir dönem başlıyor. Bekar Başaklar, hafta ortasında bir sohbet sırasında ilgi duyduğu biriyle yakınlaşabilir. Partneri olanlar, evde yapılacak küçük bir planla bağı güçlendirebilir.

Haftaya görüşmek üzere, sağlıkla kal…