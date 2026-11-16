Sevgili Başak, bugün işlerini düzene sokmak sana tuhaf bir mutluluk verecek. Ay Kova'da, günlük düzen ve sağlık evinde ilerliyor. İş yerinde yeni bir yöntem denemek, masanı toparlamak ya da sağlıklı bir alışkanlığa başlamak için mükemmel bir gün. Sabah para evindeki Venüs'le uyum kuran Ay, emeğinin karşılığını alacağının sinyalini veriyor.

Öğleden sonra iş yerinde bir konuda harekete geçme isteği duyabilirsin; bu enerji seni ileri taşıyacak. Akşama doğru ise iç dünyanda güçlü bir hareketlilik var. Aslan'da buluşan Mars ve Jüpiter ruhunun gizli köşelerinde parlıyor; sezgilerin güçleniyor, içindeki cesaret uyanıyor.

Akşam kendine biraz sessiz zaman ayır; bir günlük yazmak ya da meditasyon yapmak sana çok iyi gelecek. Aşkta bugün küçük ve özenli jestler öne çıkıyor. Partnerli Başak, sevdiğiyle sakin ama derin bir sohbet yapacak; ona gün içinde yazacağın kısa ve sevgi dolu bir not, beklediğinden çok daha fazla etki bırakabilir. Eleştiriyi bir kenara bırakıp takdir etmeyi seçersen ilişkin çiçek açacak. Bekar Başak ise içindeki gizli bir duyguyu nihayet kabul etmeye hazırlanıyor. Bir süredir aklından çıkmayan birine karşı hissettiklerini görmezden gelme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…