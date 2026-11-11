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Başak Burcu right-white
12 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.11.2026 - 18:16
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Kasım Perşembe gününüz nasıl geçecek? 12 Kasım Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Yönetici gezegenin Merkür iletişim evinde neredeyse durmuş gibi, yarın düz harekete geçmeye hazırlanıyor. Bu yüzden bugün yeni bir şey başlatmaktan çok, eldekileri toparlama günü. Cevapsız mesajları yanıtla, eksik kalan bir belgeyi tamamla, kısa bir yolculuğun planını gözden geçir. Küçük ama net adımlar seni rahatlatacak.

Ay ev ve aile evinde ilerliyor. Evde bir köşeyi düzenlemek, ailenden biriyle uzun bir telefon konuşması yapmak ya da sadece kendi alanında sakin bir akşam geçirmek iyi gelir. Venüs para evinde düz harekete yaklaştığı için bütçende de yavaş yavaş bir rahatlama başlıyor.

Bekar Başaklar, yakın bir arkadaşın aracılığıyla tanışacağın biriyle sıcak bir bağ kurabilir. Partnerli Başaklar içinse evde birlikte hazırlanan bir yemek, günün en güzel anı olabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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