Sevgili Başak, bugün kelimelerin sihirli! Ay Akrep'te, iletişim evinde dolaşıyor ve öğleden sonra yönetici gezegenin Merkür'le buluşuyor. Uzun zamandır yazmak istediğin bir mesajı göndermek, bir kardeşinle ya da yakın bir arkadaşınla dertleşmek ya da güzel bir kitaba dalmak için harika bir gün.

Sabah iş ya da sağlıkla ilgili bir düşünce seni biraz meşgul edebilir. Kendine fazla yüklenme; Pazar günü dinlenmek de verimliliğin bir parçası. Gün ilerledikçe zihnin sakinleşiyor ve yarın sabah iletişim evinde doğacak Yeni Ay sana yeni fikirler, yeni bağlantılar ve belki de yeni bir öğrenme yolculuğu vaat ediyor.

Aşkta söz senin! Partnerli Başak, sevdiğine kalbinden geçenleri anlatan küçük bir not yazarak onu çok mutlu edebilir. Bekar Başak ise bir yazışmada ya da kısa bir sohbette birine ısınabilir. Duygularını kelimelere dökmekten çekinme.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…