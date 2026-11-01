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Başak Burcu right-white
2 Kasım 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
S Ç P C C P Pazartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
01.11.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 2 Kasım Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 2 Kasım Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gün boyu Aslan'da kalan Ay on ikinci evinde sessizlik ve iç denge ihtiyacını büyütüyor. Ay'ın Merkür'le öğleye doğru kurduğu gergin açı yazışmalarda ve konuşmalarda anlam kaymasına yol açabilir, mesajlarını sade tut. Sekizinci eve düşen Satürn ve Neptün ortak kaynak kaygılarını gündeme getiriyor. Tempoyu bilerek düşürmek bugünün en akıllı hamlesi.

Maddi olarak ikinci evin gündemini belirleyen geri hareketli Venüs para alışkanlıklarını sorgulatıyor. Üçüncü evin gündemini belirleyen Güneş ile Merkür retrosu bir faturanın ya da ücret bilgisinin yanlış aktarılmasına neden olabilir. Öğleden sonra Mars'a kavuşan Ay gözden kaçan masrafları yüzeye çıkarabilir. Her tutarı iki kez doğrula.

Peki ya aşk? Sessiz bir akşam, partnerinle aranızdaki bağı güçlendirir. Gün içinde biriken iç gerginlik akşama doğru çözülür. Bekar Başak ise günlük akış içinde fark ettiği birine yavaş yavaş açılabilir. İlk adımdan önce kendi sınırlarını netleştir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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