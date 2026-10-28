Sevgili Başak, Ay kariyer evinde ilerlerken sabah Mars'la sekstil yapıyor ve görünürlüğünü artıracak bir işi üstlenmen için sana destek veriyor. Öğle saatlerinde Ay Merkür'le uyumsuz bir açı kurunca yazışmalarda ve toplantı notlarında küçük bir tutarsızlık çıkabilir. Tarihleri ve isimleri baştan kontrol et.

Maddi olarak Merkür üçüncü evinde geri giderken iletişim, ulaşım ya da kısa yolculuk harcamalarında bir yanlış hesap çıkabilir. Akşam Jüpiter'le sekstil yapan Ay, gizli kalmış bir alacağın ya da unutulmuş bir kaynağın ortaya çıkabileceğini gösteriyor. Eski mesajlarına göz atmak işine yarar.

Peki ya aşk? Venüs ikinci evinde geri hareket ederken ilişkide maddi beklentiler ya da paylaşılan harcamalar gündeme gelebilir. Partnerinle bütçe konuşmasını sevgiyle yapmak iyi gelir. Bekar Başak ise iş ortamından birine olan ilgisini fark etse de acele etmemeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…