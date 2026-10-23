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Başak Burcu right-white
24 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
23.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 24 Ekim Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 24 Ekim Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, senin yöneticin Merkür bugün geriye dönüyor ve yazışma, ulaşım ve çevreyle kurduğun iletişim bu retro dönemde öne çıkacak. Telefon ve bilgisayarında bugün yedek alıp ödeme yaptığın uygulamaların güvenlik ayarlarını gözden geçirmek mantıklı. Gece Ay'ın Neptün'le kavuşması sana tuhaf rüyalar ya da belirsiz bir ruh hali getirmiş olabilir; sabah olunca bu etki dağılıyor.

Maddi olarak ödeme, fatura ve yazışmalardaki yanlış anlaşılmalar bu hafta artabilir. Göndereceğin her rakamı tekrar kontrol et ve alıcıdan geri bildirim iste. İkindi saatinde Ay Satürn'le buluşurken ortak giderlerde kesin bir karar vermen gerekebilir.

Peki ya aşk? Güneş ile Venüs'ün üçüncü evinde kavuşması, bir sohbetin ya da mesajın ilişkinin gidişatını değiştirebileceğini söylüyor. Partnerinle yazışma yerine yüz yüze konuşmak daha doğru. Bekar Başak ise mesajlarındaki tonu yumuşatmalı.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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