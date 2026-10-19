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Başak Burcu right-white
20 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.10.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 20 Ekim Salı gününüz nasıl geçecek? 20 Ekim Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, iletişim alanındaki küçük bir mesaj trafiği ile iş düzenindeki dönüşüm baskısı öğleye doğru kesişiyor; retro Venüs ve Plüton arasındaki kare söylediğin bir cümlenin ağırlığını artırıyor. Toplantı ya da görüşme öncesi söyleyeceklerini bir notla toparlamak sana avantaj sağlar. Gün sonunda yapılanları saymak moralini yükseltir.

Maddi olarak gün doğarken kurulan Ay ve Satürn sekstili sekizinci evinde paylaşılan bir masrafı ve kredi şartlarını netleştirmen için uygun. Gün sonunda Merkür karesi mesajlarda kaymaya yol açabilir, ödeme detaylarını telefonla değil yazılı teyit et.

Peki ya aşk? On ikinci evdeki Mars'ın sabahki karşıtlığı içinde bastırdığın bir isteği yüzeye çıkarıyor; ilişkin varsa gizli kalan bir beklentiyi nazikçe söylemek iyi gelir. Bekar Başak ise kendini geri çekmek yerine bir sohbete kapı aralayabilir. Küçük bir jest yeter.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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