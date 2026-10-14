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Başak Burcu right-white
15 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
14.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 15 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 15 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, arka planda yürüyen bir işin ya da sessizce hazırladığın bir raporun değer görmeye başladığı bir gün; on ikinci evindeki Jüpiter, Güneş'in sekstiliyle birlikte emeğini fark ettirecek bir kapı aralıyor. Ay'ın dördüncü evden geçmesi evden çalışmayı ya da evraklarını düzenlemeyi kolaylaştırıyor, öncelik listeni sade tut.

Maddi olarak ikinci evindeki Güneş kazanç ve değer duygusunu yükseltiyor. Fiyat artışı ya da ek ücret konuşmak için hazırlıklı git; elindeki rakamlar seni savunacaktır. Gizli kalan bir gider çıkarsa şaşırma, kartlarını ve aboneliklerini taramak bütçeni rahatlatır.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs eski bir tartışmayı hatırlatsa da bugünkü uyum sakin bir konuşmayı mümkün kılıyor; ilişkin varsa sorunu suçlamadan, ihtiyacın üzerinden anlatman yeter. Bekar Başak ise ona sessizce ilgi duyan birini fark edebilir, çevresindeki küçük işaretlere dikkat etmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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