Sevgili Başak, arka planda yürüyen bir işin ya da sessizce hazırladığın bir raporun değer görmeye başladığı bir gün; on ikinci evindeki Jüpiter, Güneş'in sekstiliyle birlikte emeğini fark ettirecek bir kapı aralıyor. Ay'ın dördüncü evden geçmesi evden çalışmayı ya da evraklarını düzenlemeyi kolaylaştırıyor, öncelik listeni sade tut.

Maddi olarak ikinci evindeki Güneş kazanç ve değer duygusunu yükseltiyor. Fiyat artışı ya da ek ücret konuşmak için hazırlıklı git; elindeki rakamlar seni savunacaktır. Gizli kalan bir gider çıkarsa şaşırma, kartlarını ve aboneliklerini taramak bütçeni rahatlatır.

Peki ya aşk? Retrodaki Venüs eski bir tartışmayı hatırlatsa da bugünkü uyum sakin bir konuşmayı mümkün kılıyor; ilişkin varsa sorunu suçlamadan, ihtiyacın üzerinden anlatman yeter. Bekar Başak ise ona sessizce ilgi duyan birini fark edebilir, çevresindeki küçük işaretlere dikkat etmeli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…