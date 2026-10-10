Sevgili Başak, gündüz Ay'ın para ve değerler evinde olması neye değer verdiğini ve neye para harcadığını sorgulatıyor; akşam Akrep'e geçince gündem iletişime, yazışmalara ve kısa yolculuklara kayıyor. Gün içinde bütçeni ve önceliklerini gözden geçirmek, akşam ise geciktirdiğin bir yazışmaya dönmek içini rahatlatır. Mars gizli evinde olduğu için sessiz bir yorgunluk ya da içten içe bir huzursuzluk hissedebilirsin.

Maddi olarak Neptün'ün ortak kaynaklar evindeki etkisi kredi, sigorta ya da ortak harcamalarda belirsizlik yaratabiliyor; rakamlar netleşmeden imza atmamak seni korur. Gündüz yapacağın kısa bir bütçe planı sonuç verir.

Peki ya aşk? Retro Venüs yazışma evinde olduğu için eski bir mesajlaşma ya da yarım kalmış bir konuşma yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa sevgiline yazdığın içten bir mesaj yakınlaştırır, Mars karesinden dolayı sert bir söz kaçmasın diye iki kez oku. Bekar Başak ise mesajlaşma ya da kısa bir sohbetle başlayan bir ilgi akşam daha da hareketlenebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…