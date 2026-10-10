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Başak Burcu right-white
11 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Para Sağlık
P S Ç P C C Pazar
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
10.10.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 11 Ekim Pazar gününüz nasıl geçecek? 11 Ekim Pazar günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, gündüz Ay'ın para ve değerler evinde olması neye değer verdiğini ve neye para harcadığını sorgulatıyor; akşam Akrep'e geçince gündem iletişime, yazışmalara ve kısa yolculuklara kayıyor. Gün içinde bütçeni ve önceliklerini gözden geçirmek, akşam ise geciktirdiğin bir yazışmaya dönmek içini rahatlatır. Mars gizli evinde olduğu için sessiz bir yorgunluk ya da içten içe bir huzursuzluk hissedebilirsin.

Maddi olarak Neptün'ün ortak kaynaklar evindeki etkisi kredi, sigorta ya da ortak harcamalarda belirsizlik yaratabiliyor; rakamlar netleşmeden imza atmamak seni korur. Gündüz yapacağın kısa bir bütçe planı sonuç verir.

Peki ya aşk? Retro Venüs yazışma evinde olduğu için eski bir mesajlaşma ya da yarım kalmış bir konuşma yeniden gündeme gelebilir. İlişkin varsa sevgiline yazdığın içten bir mesaj yakınlaştırır, Mars karesinden dolayı sert bir söz kaçmasın diye iki kez oku. Bekar Başak ise mesajlaşma ya da kısa bir sohbetle başlayan bir ilgi akşam daha da hareketlenebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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