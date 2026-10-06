Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda olduğu için zihnin her zamankinden daha organize çalışıyor; ertelediğin bir işi bugün kolayca toparlayabilirsin. Mars-Uranüs açısı ise rutinin içine beklenmedik bir değişiklik sokabilir; planın bozulsa da yeni duruma hızlı uyum sağlaman bugün senin avantajın.

Maddi olarak düzenli çalışman bugün özellikle karşılığını buluyor; bir hesap hatasını fark edip düzeltmen kendine olan güvenini artırıyor. Ani bir teklif gelirse detaylarını sorgulamaktan çekinme.

Peki ya aşk? İlişkin varsa, bugün onun için yaptığın küçük ama düşünceli bir jest büyük bir söz söylemekten daha etkili. Bekarsan, günlük hayatının tam ortasında aniden biriyle göz göze gelebilirsin; bu sürpriz anı bozmadan akışına bırakman yeterli.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…