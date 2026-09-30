Sevgili Başak, kariyerinde bugün görünür olma zamanı. Yöneticilerin yaptığın işleri fark edebilir, çünkü Ay İkizler'de tam tepe noktandan geçiyor. Bir sunum ya da rapor hazırlıyorsan ayrıntılara gösterdiğin özen karşılık bulacak. Yazışmaların da yoğunlaşıyor; Akrep'teki Merkür yüzünden önemli bir maili göndermeden önce bir kez daha oku.

Maddi olarak büyük bir alışverişi ertelemek sana kazandırır; Venüs retroya hazırlanıyor. Fiyat araştırması yapmak ya da bütçeni gözden geçirmek, hemen satın almaktan daha akıllıca olacak.

Gelelim aşka. Plüton'la gerilen Merkür ilişkinde bir konunun derinine inmek istemene neden olabilir. Partnerinle konuşurken sorgulayıcı değil meraklı bir tavır takınırsan aranız ısınır. Tek başınaysan iş ortamında tanıştığın biriyle yapılan kısa bir sohbet aklından çıkmayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…