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Başak Burcu right-white
1 Ekim 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
30.09.2026 - 18:02
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 1 Ekim Perşembe gününüz nasıl geçecek? 1 Ekim Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, kariyerinde bugün görünür olma zamanı. Yöneticilerin yaptığın işleri fark edebilir, çünkü Ay İkizler'de tam tepe noktandan geçiyor. Bir sunum ya da rapor hazırlıyorsan ayrıntılara gösterdiğin özen karşılık bulacak. Yazışmaların da yoğunlaşıyor; Akrep'teki Merkür yüzünden önemli bir maili göndermeden önce bir kez daha oku.

Maddi olarak büyük bir alışverişi ertelemek sana kazandırır; Venüs retroya hazırlanıyor. Fiyat araştırması yapmak ya da bütçeni gözden geçirmek, hemen satın almaktan daha akıllıca olacak.

Gelelim aşka. Plüton'la gerilen Merkür ilişkinde bir konunun derinine inmek istemene neden olabilir. Partnerinle konuşurken sorgulayıcı değil meraklı bir tavır takınırsan aranız ısınır. Tek başınaysan iş ortamında tanıştığın biriyle yapılan kısa bir sohbet aklından çıkmayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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