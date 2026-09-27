Sevgili Başak, tamamlanmamış bir işini bugün olduğu haliyle paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, mükemmeliyetçi tarafını bir kenara bırakmana yardımcı oluyor. Bu paylaşım, beklediğinden olumlu bir tepki bulabilir.

Maddi olarak günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Boğa'ya geçişi, tam da sana yakışan bir düzen ve somutluk getirecek; bugün başladığın bir hesaplama, akşam saatlerinde tatmin edici bir sonuca ulaşabilir.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin planlı olmayan bir jesti seni şaşırtabilir; bu spontanlığı eleştirmeden kabul etmen, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin getirdiği ferahlığı ikinizin de hissetmesini sağlayacak. Bekar Başaklar bugün bir tanışıklığın kendi seyrinde gelişmesine izin verebilir; fazla analiz etmeden akışına bırakması, alışık olmadığı ama hoşuna giden bir deneyim sunacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…