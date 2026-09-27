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Başak Burcu right-white
28 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
27.09.2026 - 20:31
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 28 Eylül Pazartesi gününüz nasıl geçecek? 28 Eylül Pazartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, tamamlanmamış bir işini bugün olduğu haliyle paylaşma cesaretini bulabilirsin; Mars'ın Aslan'a geçişi, mükemmeliyetçi tarafını bir kenara bırakmana yardımcı oluyor. Bu paylaşım, beklediğinden olumlu bir tepki bulabilir.

Maddi olarak günün ilerleyen saatlerinde Ay'ın Boğa'ya geçişi, tam da sana yakışan bir düzen ve somutluk getirecek; bugün başladığın bir hesaplama, akşam saatlerinde tatmin edici bir sonuca ulaşabilir.

Gelelim aşka. Bugün partnerinin planlı olmayan bir jesti seni şaşırtabilir; bu spontanlığı eleştirmeden kabul etmen, akşamki Güneş'in Uranüs'le kurduğu üçgenin getirdiği ferahlığı ikinizin de hissetmesini sağlayacak. Bekar Başaklar bugün bir tanışıklığın kendi seyrinde gelişmesine izin verebilir; fazla analiz etmeden akışına bırakması, alışık olmadığı ama hoşuna giden bir deneyim sunacak.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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