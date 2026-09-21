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Başak Burcu right-white
22 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

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astroirem
astroirem Astroloji Editörü
21.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 22 Eylül Salı gününüz nasıl geçecek? 22 Eylül Salı günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, küçük bir detayı bugün gözden kaçırmış olabilirsin; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı yaptığı için dikkatin dağılabilir. Fark ettiğinde hemen düzeltmek, büyük bir soruna dönüşmesini engelliyor, mükemmeliyetçiliğini bugün kendine karşı değil, işine karşı kullan.

Maddi olarak küçük bir hesaplama hatası ya da unutulan bir masraf bugün ortaya çıkabilir. Telaşlanmadan tabloyu yeniden gözden geçirmen, işleri hızlıca yoluna koyar.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, karşısındaki kişinin bir davranışını bugün fazla analiz etme eğiliminde olabilir; her şeyi mantığa oturtmaya çalışmak yerine akışına bırakması bugün onu rahatlatır. Bekar Başaklar ise bu eğilimini biraz gevşetirse yeni tanıştığı biriyle daha rahat ilerleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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