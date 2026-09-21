Sevgili Başak, küçük bir detayı bugün gözden kaçırmış olabilirsin; Ay'ın Kova'daki konumu burcunla gerilimli bir açı yaptığı için dikkatin dağılabilir. Fark ettiğinde hemen düzeltmek, büyük bir soruna dönüşmesini engelliyor, mükemmeliyetçiliğini bugün kendine karşı değil, işine karşı kullan.

Maddi olarak küçük bir hesaplama hatası ya da unutulan bir masraf bugün ortaya çıkabilir. Telaşlanmadan tabloyu yeniden gözden geçirmen, işleri hızlıca yoluna koyar.

Gelelim aşka. İlişkisi olan Başaklar, karşısındaki kişinin bir davranışını bugün fazla analiz etme eğiliminde olabilir; her şeyi mantığa oturtmaya çalışmak yerine akışına bırakması bugün onu rahatlatır. Bekar Başaklar ise bu eğilimini biraz gevşetirse yeni tanıştığı biriyle daha rahat ilerleyebilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…