Sevgili Başak, bugün Ay'ın karşı burcunuz Yay'da tüm gün ilerlemesi planlarınızı biraz dağıtabilir. Her şeyi kontrol altında tutma isteğiniz bugün işe yaramayabilir; beklenmedik bir değişikliğe esnek yaklaşmak, katı bir plana sarılmaktan daha iyi sonuç verecek.

Para konusunda bugün ani bir alışveriş dürtüsü içinizdeki eleştirmenle çatışabilir. Küçük bir keyif harcaması bu sefer suçluluk duymadan yapılabilir; kendinize biraz izin verin, bütçeniz bunu kaldırır.

Aşk tarafında, ilişkisi olan Başaklar bugün partnerinin ani, plansız bir teklifiyle karşılaşabilir; kontrolü bırakıp anın akışına uymak size iyi gelecek. Bekar Başaklar ise mükemmel profili aramaktan vazgeçip biraz da şansa yer açtığında, beklenmedik biriyle güzel bir sohbete kapı aralayabilir.

Yarın görüşmek üzere sevgiyle kal…