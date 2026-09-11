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Başak Burcu right-white
12 Eylül 2026, Günlük Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
P P S Ç P C Cumartesi
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
11.09.2026 - 18:01
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Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Başak ve yükselen Başak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 12 Eylül Cumartesi gününüz nasıl geçecek? 12 Eylül Cumartesi günü Başak ve yükselen Başak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna ait günlük burç yorumları...

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, burcunda gerçekleşen Yeni Ay’ın ardından dün aldığın bir kararın ilk uygulamasını bugün yapabilirsin. Yeni bir çalışma programı, spor düzeni, kişisel proje ya da uzun zamandır ertelediğin bir değişiklik için “pazartesi başlarım” demek yerine hafta sonunu deneme günü olarak kullan. Başlangıç yapmadan önce doğru yöntemi bulmak isteyebilirsin ama bugün araştırmaya ayırdığın süre yaptığın işten uzun olmasın. Bir saat dene; işe yaramıyorsa yöntemi sonra değiştirirsin.

Para tarafında kendin için almayı düşündüğün bir şey konusunda iki farklı öneri duyabilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı özellikle yorumları ve reklamvaatlerini olduğundan ikna edici gösterebilir. Kullanıcı yorumlarına bak ama ihtiyacın olmayan özelliğe sırf övülüyor diye fazladan ödeme yapma.

Peki ya aşk? İlişkin varsa son günlerde kafanda büyüttüğün bir meseleyi konuştuğunda karşındakinin olaydan senin kadar haberdar olmadığını görebilirsin. Günlerdir kendi içinde yaptığın konuşmanın devamını ondan bekleme; meseleyi en başından anlat. Bekarsan biriyle tanıştığında ilk görüşmede bütün uyumsuzlukları eksi puan olarak görme; seni rahatsız eden önemli bir şey yoksa ikinci sohbet için biraz daha alan tanıyabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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