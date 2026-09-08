Sevgili Başak, Ay’ın burcuna geçişiyle gün ilerledikçe kendini daha toparlanmış hissedebilirsin. Merkür-Neptün karşıtlığı sabah saatlerinde kafanı karıştıran bir görüşme yaratabilir ancak Merkür-Plüton etkisi ayrıntıları incelediğinde eksik parçayı bulmana yardım edebilir. Başkasının söylediğini doğrudan kabul etmek yerine kendi kontrolünü yapman önemli.

Maddi konularda günlük hayatını kolaylaştıracak küçük bir eşya alman gerekebilir. Sık kullandığın bir termos, cüzdan ya da çalışma çantası işini görmemeye başladıysa yenisini seçerken yalnızca fiyata değil, ne kadar dayanacağına da bakabilirsin.

Aşk hayatında ilişkin varsa ne istediğini daha açık ifade etmek isteyebilirsin. Partnerinden bunu kendiliğinden anlamasını beklemek yerine doğrudan söylemen işleri kolaylaştırır. Bekarsan sana düzenli olarak ilgi gösteren birinin niyetini bugün daha net fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…