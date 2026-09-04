Sevgili Başak, iş tarafında hareketli bir gün seni bekliyor. Telefonlar, toplantılar, yöneticinden gelen bir soru derken kendi işine sıra gelmesi biraz zaman alabilir. Duyduğun her şeyi aynı dakika çözmeye çalışma; önce hangisinin acil olduğuna bak. Ay Yengeç’e geçince iş havasından çıkıp arkadaşlarına karışmak isteyebilirsin. Güzel de olur; yeter ki masadan kalktıktan sonra iş mesajlarına dönüp durma.

Maddi konularda arkadaş grubunda önümüzdeki günler için yapılan bir planın bütçesi konuşulabilir. Mekan ya da etkinlik henüz belli değilse ne kadar harcamak istediğini baştan söyle. Sonradan sırf plan yapılmış diye istemediğin bir tutarı ödemek zorunda kalma.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, arkadaşlarından gelen bir davete partnerinle birlikte katılabilirsiniz. Gün boyunca iş konuştuysan bu kez konuyu değiştirmeye çalış; ikinizin de kafası dağılsın. Bekar bir Başak burcu isen, arkadaşlarından biri seni daha önce tanışmadığın biriyle tanıştırabilir. İlk beş dakikada karar vermek yerine sohbetin nasıl aktığına bak. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…