Sevgili Başak, Jüpiter en gizli alanından, Satürn ise ortak kaynaklar alanından birbirini destekliyor. Bu görünüm, uzun süredir seni meşgul eden ancak herkesle paylaşmadığın maddi ya da işle ilgili bir konunun çözüme yaklaşabileceğini gösteriyor. İş hayatında henüz duyurmadığın bir hazırlıkta önemli bir aşamaya gelebilirsin. Her şeyi hızlandırmaya çalışmak yerine eksik kalan ayrıntıları tamamlaman sana daha çok fayda sağlayacaktır.

Maddi konularda borçlar, ortak para, maddi destek ya da paylaşılmış bir ödeme konusunda daha düzenli bir sisteme geçebilirsin. Konuşulan şartları mümkünse yazılı hale getirmen ileride yaşanabilecek karışıklıkları önler.

Peki ya aşk? İlişkisi olan bir Başak burcu isen, aranızdaki güven bugün somut bir davranışla pekişiyor. Bekar bir Başak burcu isen, uzun süredir bastırdığın bir ilgiyi artık görmezden gelmenin pek mümkün olmadığını fark edebilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…