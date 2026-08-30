Sevgili Başak, Jüpiter en gizli alanından, Satürn ise ortak kaynaklar alanından birbirini destekliyor. Bu, aranızdaki güvenin sessizce ama güçlü biçimde inşa edildiği bir gün. İlişkin varsa, bugün büyük bir konuşma yapmana gerek yok; somut bir davranış ya da yerine getirilen küçük bir söz aranızdaki güveni yeterince pekiştiriyor. Güneş de burcunda olduğu için kendini ifade etmen kolay.

Bekarsan, içinde tuttuğun bir duyguyu artık ciddiye almalısın. Aylardır “boş ver, bir şey çıkmaz” dediğin o duygu bugün sana daha ciddi görünmeye başlayabilir. Kendi hislerini küçümsemeyi bırakmalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…