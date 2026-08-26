Sevgili Başak, akşam Güneş ile Merkür tam burcunda kavuşuyor ve bu da ilişkilerde kendini anlatmanı ciddi biçimde kolaylaştırıyor. İlişkin varsa, söylemek isteyip sürekli ertelediğin bir konu varsa bugün lafı dolandırmak zorunda değilsin. Ne hissettiğini ve ne istediğini doğrudan anlat. Gece Ay’ın karşı burcuna geçmesi de partnerinle kurduğun bağı daha hassas hale getiriyor; bu yüzden konuşmanın ardından birbirinizi gerçekten dinlemek önemli.

Bekarsan, Ay’ın ilişkiler alanına geçmesi biriyle kurduğun bağı hızlı biçimde derinleştirebilir. Bir sohbet bir anda daha kişisel hale gelirse şaşırma. Hoşuna gidiyorsa devam et ama karşındaki insanı tanımadan bütün geleceği kafanda kurmaya başlama. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…