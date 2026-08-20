Sevgili Başak, bugün Venüs ile Satürn arasındaki karşıtlık, ilişkinizdeki derin güven meselesini ve hassas noktaları gündeme getiriyor. İlişkin varsa, partnerine tam anlamıyla açılmanı engelleyen bir şey varsa bugün yüzeye çıkabilir. Belki geçmiş ilişkilerinde yaşadığın bir kırgınlık, belki de şimdiye kadar hiç dile getirmediğin içsel bir çekince. Güneş’in burcuna geçişi yaklaşırken bu önemli konuyu konuşmak, önündeki yeni döneme daha rahat ve daha açık bir şekilde başlamana yardımcı olabilir.

Bekarsan, kendini olası kırgınlıklardan korumak adına araya kalın bir mesafe koyduğunu fark edebilirsin. Kimseyi hayatına ve kalbine yaklaştırmamak seni güvende tutuyor gibi görünebilir ama aynı zamanda yeni bir bağ kurmanı da zorlaştırabilir. Bugün sadece bu durumun farkına varman bile yeterli; hemen bir şey yapmak için kendini zorlamana gerek yok… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…