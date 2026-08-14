Sevgili Başak, bugün duyguların perdenin arkasında yaşanıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma senin en gizli alanında gerçekleşiyor. İlişkin varsa, partnerine anlatmadığın bir şey var ve bunu içinde tutmak seni yoruyor. Belki bir kaygı, belki bir kırgınlık, belki de sadece söylemekten çekindiğin bir istek. Bugün onu paylaştığında aslında ne kadar hafiflediğini göreceksin; sessizlik seni koruyor değil, sadece yalnızlaştırıyor.

Bekarsan, kimseye söylemediğin bir hoşlanma bugün daha da netleşiyor. Belki uzun süredir aklında olan biri, belki de yeni fark ettiğin bir yakınlık. Bu duyguyu hemen açıklamak zorunda değilsin, ama en azından kendine itiraf etmelisin. Kalbin de nefes almak istiyor, ona bu izni vermelisin… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…