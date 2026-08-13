Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ve kendini uzun zamandır olmadığın kadar iyi hissediyorsun; bu hâlin doğrudan aşk hayatına yansıyor. İlişkin varsa, partnerin bugün sana bambaşka bakıyor. Sen genellikle eksikleri konuşursun, oysa bugün ona neyi sevdiğini söylemeyi denemelisin; duyacağı karşılık ikinizi de şaşırtacak.

Bekarsan, bugün fark edilmek için hiçbir şey yapmana gerek yok. Kendini iyi hissettiğin günlerde çekim gücün kendiliğinden artıyor. Yalnız Pallas ortak kaynaklar alanında geri gittiği için, birine hemen güvenip her şeyi anlatmamalısın; ağırdan almalısın. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…