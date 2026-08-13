Sevgili Başak, Ay bugün senin burcunda ilerliyor ve seni haftanın en dikkatli haline getiriyor. Işığınla etrafına güven ve ilham saçıyorsun! İş hayatında gözünden hiçbir şey kaçmıyor, başkalarının atladığı bir ayrıntıyı sen yakalıyorsun. Pratik zekan ve detaycılığınla takdir toplayacaksın. Pallas ortak kaynaklar alanında geri harekete geçiyor ve paylaşılan bir konuda stratejini gözden geçemeni istiyor. Finansal dengelerini kurarken sakince ilerlemek sana kazandırır. Yarınki Merkür-Jüpiter kavuşumu perde arkasında yürüttüğün bir konuda müjde getirebilir. Sabrının ve emeğinin tatlı meyvelerini toplamaya az kaldı!

Maddi konularda ortak bir hesap dikkatini çekiyor. Belgeleri incelemek için bugün ideal bir gündesin, çünkü konsantrasyonun çok yüksek. Zihnindeki netlik sayesinde her şeyi kolayca çözebilirsin.

Aşk hayatında kendini iyi hissediyorsun. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine karşı bugün daha yumuşak ve anlayışlısın. Ona göstereceğin şefkat aranızdaki tüm pürüzleri siler geçer. Bekar bir Başak burcu isen, doğal çekimin artıyor ve çevrendekiler bunu fark ediyor. Zarafetinle herkesi büyüleyeceğin tatlı bir gündesin! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…