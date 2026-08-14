Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin için perde arkasında çalışıyor. Merkür ile Jüpiter Aslan burcunda kavuşuyor ve bu buluşma, senin en gizli alanında gerçekleşiyor. Yani bugünkü kazancın gürültüyle değil, sessizlikle geliyor. Uzun süredir kimseye anlatmadan hazırlandığın bir konu bugün olgunlaşabilir, beklediğin bir haber sessizce ulaşabilir. Güneş sekiz gün sonra senin burcuna geçecek, yani şu an sahne arkasında son hazırlıklarını yapıyorsun.

Maddi konularda arka planda yürüyen bir mesele bugün çözülmeye başlıyor. Belki bir başvurunun sonucu gelir, belki kimseye söylemediğin bir borç meselesi hafifler. Yalnız biriyle paylaştığın bir konuda acele karar vermemelisin.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün duyguların derinlerde yaşanıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerine içinde tuttuğun bir şeyi anlatmak seni fazlasıyla rahatlatacak. Bekar bir Başak burcu isen, kimseye söylemediğin bir hoşlanma bugün daha da netleşiyor. Sakın içine atma, kalbin de nefes almak istiyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…