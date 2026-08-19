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20 Ağustos 2026, Günlük Aşk Burç Yorumu

Genel Aşk Para Sağlık
C C P P S Ç Perşembe
astroirem
astroirem Astroloji Editörü
19.08.2026 - 18:01
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Başak ve yükselen Başak burçlarının duygularının günün astrolojik olaylarından nasıl etkileneceğini yorumladık. Bugün aşk mı, yoksa ayrılık mı kapınızı çalacak? Peki aşk falına göre 20 Ağustos Perşembe gününüz nasıl geçecek? 

20 Ağustos Perşembe günü Başak ve yükselen Başak burcunun aşk hayatında neler olacak? Burçlara özel aşk yorumlarına göre ilişkinizde neler değişecek? 

İşte, Başak ve yükselen Başak burcuna özel günlük aşk falı

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Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak ve Yükselen Başak Burçları

Sevgili Başak, bugün tüm içtenliğin ve dürüstlüğün seni harika bir şekilde kurtarıyor. Sabah İlk Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve Güneş-Lilith üçgeni söylemekle susmak arasında seçim yapmanı istiyor. İlişkin varsa, dün yarım kalan o konuşmayı bugün sevgiyle tamamlamalısın. Sen genellikle her cümleyi tartar, kırıcı olmamak için söyleyeceklerini yumuşatırsın. Bugün ise düşündüğünü olduğu gibi söylemek çok daha iyi sonuç veriyor; karşındaki insan senin en yalın düşünceni duymak istiyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişimde daha açık olmalısın. İma ederek veya dolaylı mesajlar vererek ilerlemek seni bir yere götürmüyor. Öğleden sonra Ay ev alanına geçtiğinde ise çok daha samimi ve sıcak bir sohbet mümkün hale geliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…

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astroirem
astroirem
Astroloji Editörü
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