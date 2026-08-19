Sevgili Başak, bugün tüm içtenliğin ve dürüstlüğün seni harika bir şekilde kurtarıyor. Sabah İlk Dördün iletişim alanında gerçekleşiyor ve Güneş-Lilith üçgeni söylemekle susmak arasında seçim yapmanı istiyor. İlişkin varsa, dün yarım kalan o konuşmayı bugün sevgiyle tamamlamalısın. Sen genellikle her cümleyi tartar, kırıcı olmamak için söyleyeceklerini yumuşatırsın. Bugün ise düşündüğünü olduğu gibi söylemek çok daha iyi sonuç veriyor; karşındaki insan senin en yalın düşünceni duymak istiyor.

Bekarsan, biriyle kurduğun iletişimde daha açık olmalısın. İma ederek veya dolaylı mesajlar vererek ilerlemek seni bir yere götürmüyor. Öğleden sonra Ay ev alanına geçtiğinde ise çok daha samimi ve sıcak bir sohbet mümkün hale geliyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…