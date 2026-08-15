Sevgili Başak, bugün kendini iyi hissettiğin için çevren de bunu fark ediyor. Ay ile Venüs senin kazanç ve öz değer alanında buluşuyor ve bu, doğrudan aşk hayatına yansıyor. İlişkin varsa, partnerinin sana bakışında bir sıcaklık fark edeceksin. Sen genellikle eksikleri konuşursun, oysa bugün ona neyi sevdiğini söylemelisin; duyacağı bu cümle beklediğinden çok daha fazla etki yapacak.

Bekarsan, kendine gösterdiğin özen bugün başkalarının da dikkatini çekiyor. Kendini beğendiğinde çekim gücün kendiliğinden artıyor, buna ekstra bir çaba eklemene gerek yok. Kendi değerini bildiğinde sevilmek çok daha kolaylaşıyor… Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…