Sevgili Başak, bugün gökyüzü senin kazanç alanına güzellik taşıyor. Ay ile Venüs orada buluşuyor ve emeğinin karşılığını görmen konusunda seni destekliyor. İş hayatında dün sessizce yürüttüğün bir konu bugün somut bir hal alabilir. Güneş yedi gün sonra senin burcuna geçecek, yani şu an son hazırlıklarını yapıyorsun. Bugün kendine yatırım yapmak, bir kursa bakmak ya da bir beceriyi geliştirmek için de güzel bir gün. Bütçeni planlarken kendini geliştirecek şeylere pay ayırmaktan korkma.

Maddi konularda kendine değer verdiğin ölçüde kazandığını görüyorsun. Bugün bir fiyat belirlerken kendini küçümsememelisin. Venüs'ün desteğiyle karşındaki kişi sana kolayca 'evet' diyecek. Hak ettiğin rakamı söylerken çekingen davranmak yerine uzmanlığına güven.

Peki ya aşk? Aşk hayatında bugün kendini değerli hissediyorsun ve bu halin dışarıya yansıyor. İlişkisi olan bir Başak burcu isen, partnerinin sana bakışında bir sıcaklık fark edeceksin. Sana yapılan jestleri eleştirmeden, sadece kabul edip tadını çıkarmak ikinize de iyi gelir. Bekar bir Başak burcu isen, kendine gösterdiğin özen bugün başkalarının da dikkatini çekiyor. Kendi modunu yükseltip dışarı çıktığında etrafındaki ilgiyi fark etmemen imkansız. Kendini sevdiğinde sevilmek kolaylaşıyor… Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal…