Herkesin Yerinde Olmak İstediği 4 Burç: Hayatları Göz Kamaştırıyor!
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Hayatı hep yolunda gidiyormuş gibi görünen, girdiği her ortamda rahat olan ve zor zamanları bile bir şekilde zarafetle atlatan insanlar vardır. İnsan ister istemez içinden geçirir: 'Keşke onun yerinde olsaydım!' Astrolojiye göre bu imrenilen havanın arkasında bazı burçların doğuştan gelen özellikleri var. Kimi öz güveniyle, kimi keyfiyle, kimi de özgürlüğüyle göz kamaştırıyor.
İşte herkesin yerinde olmak istediği o 4 burç!
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Yay
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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