Allah'tan İşaret İstemiş: Yaşar Alptekin Manevi Değişiminin Ardından Yaşadıklarını Anlattı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Bir dönemin popüler manken ve oyuncularından Yaşar Alptekin, Nur Viral'in YouTube kanalına konuk oldu. Yıllar önce dini bir yaşam tarzını benimseyen Alptekin, geçirdiği değişimin ailesi ve yakın çevresi tarafından nasıl karşılandığını anlattı. Annesini ikna etmekte bile zorlandığını söyleyen Alptekin, 30 yıllık arkadaşının ise kendisini psikoloğa götürmek istediğini açıkladı.
KAYNAK: Nur Viral/ YouTube
Yaşar Alptekin'in manevi yaşama yönelmesi, yakın çevresinde hiç beklemediği tepkilere neden olmuş.
Yaşar Alptekin, istediği o işareti 22 yıldır beklediğini söyledi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın