Hayatında yaptığı değişikliklerin ardından yakınları tarafından ciddi şekilde eleştirildiğini söyleyen Alptekin, kendisi hakkında 'Kafayı yedi', 'Keçileri kaçırdı' gibi ifadeler kullanıldığını anlattı. En dikkat çekici tepkilerden birini ise annesinden almış.

'Hatta annem ağlayarak dedi ki ‘Ah benim salak oğlum, sen bir tarikata üye oldun, seni canlı bomba olarak İran'a yollayacaklar, seni canlı bomba yapacaklar.’'

Annesinin endişelerini gidermekte zorlandığını söyleyen Alptekin, onu uzun uğraşlar sonucunda ikna edebildiğini belirtti.

Yakın çevresinden benzer tepkiler almaya devam eden Alptekin, bir gün eski bir arkadaşının kendisine psikoloğa gitmeyi teklif ettiğini anlattı. Arkadaşının sözleri üzerine bir an için kendisini sorgulamaya başladığını söyleyen Alptekin, o gece teheccüt namazında Allah'tan bir işaret istediğini dile getirdi.