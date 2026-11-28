Sanatçının güncel servetine ilişkin resmi olarak açıklanmış bir rakam yok. Basında yer alan haberlere göre Kırmızıgül'ün mal varlığında gayrimenkuller, yapımcılık faaliyetleri ve müzik telifi gelirleri önemli bir paya sahip.

2022'de Ece Binay ile boşanma sürecinde gündeme gelen iddialara göre Kırmızıgül'ün yaklaşık 60 milyon TL mal varlığı olduğu öne sürülmüş, bunun yarısının eski eşine bırakıldığı belirtilmişti. Oturulan villa ve lüks cip dahil bu varlıkların toplam değerinin yaklaşık 30 milyon TL olduğu da aktarılmıştı. Bu rakamlar sanatçı tarafından doğrulanmış değil.