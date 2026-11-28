Serveti Merak Konusu Olan Mahsun Kırmızıgül’den Miras Üzerine Dikkat Çeken Sözler
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Şarkıcı ve yapımcı Mahsun Kırmızıgül, ailelerde miras üzerinden yaşanan tartışmalara dair açıklamalar yaptı. Kırmızıgül, mirasla ilgili konunun aile büyükleri hayattayken çözülmesi gerektiğini söyledi ve 'Öyle çocuğa ben 5 kuruş bırakmak istemem' dedi.
Kaynak: MagazinBurada
Mahsun Kırmızıgül, şarkıcılığının yanında yapımcılık alanında da çalışıyor.
Mahsun Kırmızıgül, miras konusunun aile büyükleri hayattayken çözülmesi gerektiğini söyledi.
Mahsun Kırmızıgül, mirasa bakan evlatlar için sert konuştu.
Mahsun Kırmızıgül'ün mal varlığına dair resmi bir açıklama bulunmuyor.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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