Basına yansıyan iddialara göre Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül, yılbaşı gecesi Kıbrıs'taki farklı otellerde iki saatlik konser karşılığında 25'er milyon lira alacaktı. Aynı listelerde Hadise, Yıldız Tilbe, Edis, Hande Yener ve Gülşen gibi isimlerin rakamları da yer alıyordu.

Bu rakamlar sanatçılar ya da oteller tarafından doğrulanmış kesin ücretler değil, basına yansıyan iddialar.