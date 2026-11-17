Mahsun Kırmızıgül'den Milyonluk Yılbaşı Ücreti Açıklaması!
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Yılbaşında Kıbrıs'ta sahne alacağı konuşulan Mahsun Kırmızıgül, kendisi için gündeme gelen milyonluk ücret iddialarına yanıt verdi. Kıbrıs'ın 43. kurtuluş yıl dönümü kutlamaları kapsamındaki konser öncesi gazetecilerin sorularını yanıtlayan Kırmızıgül, rakamlar için 'Abartılıyor kardeşim' dedi.
Kaynak: Habertürk
Yılbaşı gecesi Kıbrıs'ta sahne alacak sanatçıların ücretleri günlerdir konuşuluyordu.
Mahsun Kırmızıgül, ortaya atılan rakamlara "Yapmayın böyle şeyler" diyerek tepki gösterdi.
Kırmızıgül sinemayı özlediğini söyledi ve sahnede artık bir hikâye anlatmak gerektiğini belirtti.
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