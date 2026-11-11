Yılbaşı Gecesi Kıbrıs'ta Sahne Alacak Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün Ücreti Ortaya Çıktı!
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Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesinde sahne alacak sanatçıların kaşeleri de gündeme oturmaya başladı. Kıbrıs'taki farklı otellerde sahneye çıkacak üç büyük isim, iki saatlik konser karşılığında kasaya girecek rakamla dikkat çekti. Posta'nın aktardığına göre bu rakam yaklaşık 30 şarkılık bir repertuvara bölündüğünde şarkı başına yüz binlerce liraya denk geliyor.
Kaynak: Posta
Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı kaşeleri son yıllarda milyonlarca liraya tırmandı.
Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül iki saatlik yılbaşı konseri için 25'er milyon lira kazanacak.
Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş ve Kenan Doğulu'nun şarkı başına kazancı yaklaşık 830 bin lirayı buluyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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