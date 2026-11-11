Yılbaşı Gecesi Kıbrıs'ta Sahne Alacak Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün Ücreti Ortaya Çıktı!

Yılbaşı sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden Ebru Gündeş'in kaşesi, 2022'ye girerken Posta'nın yazdığına göre 900 bin lira seviyesindeydi. O Ses Türkiye jürisinde de yer alan şarkıcı, aradan geçen birkaç yılda bu rakamı 10 milyon liraya kadar taşıdı.

Geçen yılın yılbaşı listelerinde Gündeş ile Mahsun Kırmızıgül'ün Kıbrıs'taki gecelik kaşesi 10'ar milyon lira olarak yer almış, Kenan Doğulu'nun rakamı ise çeşitli haberlerde 5 ile 7 milyon lira arasında anılmıştı. Bu sezon ise aynı üç ismin yine Kıbrıs'ta sahne alacağı ve kaşelerin çok daha yüksek bir rakamda buluştuğu iddia ediliyor.