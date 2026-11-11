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Yılbaşı Gecesi Kıbrıs'ta Sahne Alacak Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün Ücreti Ortaya Çıktı!

Yılbaşı Gecesi Kıbrıs'ta Sahne Alacak Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün Ücreti Ortaya Çıktı!

Kenan Doğulu
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
11.11.2026 - 08:26
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Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı gecesinde sahne alacak sanatçıların kaşeleri de gündeme oturmaya başladı. Kıbrıs'taki farklı otellerde sahneye çıkacak üç büyük isim, iki saatlik konser karşılığında kasaya girecek rakamla dikkat çekti. Posta'nın aktardığına göre bu rakam yaklaşık 30 şarkılık bir repertuvara bölündüğünde şarkı başına yüz binlerce liraya denk geliyor.

Kaynak: Posta

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Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı kaşeleri son yıllarda milyonlarca liraya tırmandı.

Ebru Gündeş, Kenan Doğulu ve Mahsun Kırmızıgül'ün yılbaşı kaşeleri son yıllarda milyonlarca liraya tırmandı.

Yılbaşı sahnelerinin vazgeçilmez isimlerinden Ebru Gündeş'in kaşesi, 2022'ye girerken Posta'nın yazdığına göre 900 bin lira seviyesindeydi. O Ses Türkiye jürisinde de yer alan şarkıcı, aradan geçen birkaç yılda bu rakamı 10 milyon liraya kadar taşıdı.

Geçen yılın yılbaşı listelerinde Gündeş ile Mahsun Kırmızıgül'ün Kıbrıs'taki gecelik kaşesi 10'ar milyon lira olarak yer almış, Kenan Doğulu'nun rakamı ise çeşitli haberlerde 5 ile 7 milyon lira arasında anılmıştı. Bu sezon ise aynı üç ismin yine Kıbrıs'ta sahne alacağı ve kaşelerin çok daha yüksek bir rakamda buluştuğu iddia ediliyor.

Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül iki saatlik yılbaşı konseri için 25'er milyon lira kazanacak.

Kenan Doğulu, Ebru Gündeş ve Mahsun Kırmızıgül iki saatlik yılbaşı konseri için 25'er milyon lira kazanacak.

Posta'nın aktardığına göre Kıbrıs'taki yılbaşı gecelerinde sahne alacak üç sanatçı, iki saatlik performansları karşılığında 25'er milyon lira alacak ve toplam kazançları 75 milyon lirayı bulacak. Rakamlar doğrulanırsa Ebru Gündeş ile Mahsun Kırmızıgül'ün kaşesi geçen yılın 10 milyon liralık rakamının 2,5 katına çıkmış olacak.

Madonna'nın 1993'teki İstanbul konserinde sahne açan, 2007'de de Eurovision'da Türkiye'yi temsil eden Kenan Doğulu ise yılbaşı programlarının uzun süredir en çok aranan şarkıcılarından biri olarak bu üçlünün içinde yer alıyor.

Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş ve Kenan Doğulu'nun şarkı başına kazancı yaklaşık 830 bin lirayı buluyor.

Mahsun Kırmızıgül, Ebru Gündeş ve Kenan Doğulu'nun şarkı başına kazancı yaklaşık 830 bin lirayı buluyor.

Haberde yaklaşık 30 şarkılık bir repertuvarla sahneye çıkması beklenen sanatçıların şarkı başına kazancının 830 bin lirayı bulacağı hesaplanıyor. Müzikteki kariyerinin yanında New York'ta Beş Minare filmiyle yönetmenlikte de adından söz ettiren Mahsun Kırmızıgül, geçen yılın listelerinde de Kıbrıs sahnelerinde yer alan isimlerdendi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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