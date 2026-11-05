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Sinan Özen Konser Dönüşü Otoyolda Kaza Geçirdi: Kardeşi Son Durumu Paylaştı

Sinan Özen Konser Dönüşü Otoyolda Kaza Geçirdi: Kardeşi Son Durumu Paylaştı

Magazin
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
05.11.2026 - 15:03
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Tokat'ta sevenleriyle buluşan Sinan Özen'in İstanbul'a dönüş yolculuğu, magazin gündemine korkutan bir haberle düştü. Sanatçının içinde bulunduğu araç otoyolda kazaya karışınca sosyal medyada 'Sinan Özen'e ne oldu?' sorusu peş peşe sorulmaya başlandı. İlk açıklama ise aynı araçta yolculuk eden kardeşinden geldi.

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Sinan Özen, Rüyalarım Olmasa albümüyle başlayan otuz yılı aşkın kariyeriyle sahnelerin aranan isimlerinden.

Sinan Özen, Rüyalarım Olmasa albümüyle başlayan otuz yılı aşkın kariyeriyle sahnelerin aranan isimlerinden.

1 Mart 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Sinan Özen, İstanbul Müzik Akademisi'nde Türk sanat müziği eğitimi aldıktan sonra 1989'da yayımlanan 'Rüyalarım Olmasa' albümüyle profesyonel müzik hayatına adım attı. 'Al Beni', 'Karlı Dağlar' ve 'Çıldıracağım' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer edinen sanatçı, müziğin yanı sıra Arka Sokaklar gibi yapımlarla kamera karşısına da geçti.

2016'da Burcu Kartal'la dünyaevine giren Sinan Özen, 2020'de ikizleri Sanberk ve Neva'yla baba olmuş, kızı Neva'nın geçirdiği ameliyatlar sürecinde sevenlerinden gelen dualara teşekkür etmişti. Sanatçının 3 Kasım'da Tokat'ta verdiği konser ise dönüş yolunda yaşananlar yüzünden sevenlerinin aklına korkutan bir haberle kazındı.

Tokat konserinin ardından İstanbul'a dönen Sinan Özen'in aracı, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.

Tokat konserinin ardından İstanbul'a dönen Sinan Özen'in aracı, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.

Tokat'taki konserini tamamlayan Sinan Özen, gecenin ardından İstanbul'a dönmek üzere yola koyuldu. Sanatçının içinde bulunduğu araç, yaklaşık 700 kilometrelik yolculuğun son etaplarından biri olan Sakarya gişelerine ulaştığında kazaya karıştı ve haber kısa sürede sevenlerinin yüreğini ağzına getirdi.

Sinan Özen, 2015'te İzmir'deki bir otel açılışında sahneye çıkarken halıya takılıp bacağını platformun köşesine çarptığında da sevenlerini endişelendirmiş, kısa bir aranın ardından konserine devam etmişti. Bu kez kazanın nasıl meydana geldiğine dair ayrıntılı bir açıklama yapılmadığı için 'Sinan Özen'e ne oldu, sağlık durumu nasıl?' sorusunun yanıtı merakla beklendi.

Sinan Özen'in menajeri olan kardeşi Hızır Özen, kazanın ardından son durumu sosyal medyadan paylaştı.

Sinan Özen'in menajeri olan kardeşi Hızır Özen, kazanın ardından son durumu sosyal medyadan paylaştı.

Sevenlerini rahatlatan haber, aynı araçta yolculuk eden ve sanatçının menajerliğini de üstlenen kardeşi Hızır Özen'den geldi. Hızır Özen, kazaya karışan araçların fotoğraflarını Instagram hesabından paylaşarak 'Tokat dönüşü Sakarya gişelerinde yaşadığımız kaza. Çok şükür iyiyiz' notunu düştü.

Paylaşılan fotoğraflarda araçlardan birinin ön kısmının tamamen dağıldığı, diğerinin ise arka tamponunun parçalandığı görülürken bu görüntüler kazanın ne kadar ucuz atlatıldığını da ortaya koydu. Sinan Özen'in ve kardeşinin kazayı yara almadan atlattığı anlaşılsa da sanatçının kendisinden yapılmış bir açıklama haberlere yansımadı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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