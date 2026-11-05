Sinan Özen Konser Dönüşü Otoyolda Kaza Geçirdi: Kardeşi Son Durumu Paylaştı

1 Mart 1964'te Rize'nin Çayeli ilçesinde dünyaya gelen Sinan Özen, İstanbul Müzik Akademisi'nde Türk sanat müziği eğitimi aldıktan sonra 1989'da yayımlanan 'Rüyalarım Olmasa' albümüyle profesyonel müzik hayatına adım attı. 'Al Beni', 'Karlı Dağlar' ve 'Çıldıracağım' gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesinin gönlünde yer edinen sanatçı, müziğin yanı sıra Arka Sokaklar gibi yapımlarla kamera karşısına da geçti.

2016'da Burcu Kartal'la dünyaevine giren Sinan Özen, 2020'de ikizleri Sanberk ve Neva'yla baba olmuş, kızı Neva'nın geçirdiği ameliyatlar sürecinde sevenlerinden gelen dualara teşekkür etmişti. Sanatçının 3 Kasım'da Tokat'ta verdiği konser ise dönüş yolunda yaşananlar yüzünden sevenlerinin aklına korkutan bir haberle kazındı.