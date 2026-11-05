Sinan Özen Konser Dönüşü Otoyolda Kaza Geçirdi: Kardeşi Son Durumu Paylaştı
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Tokat'ta sevenleriyle buluşan Sinan Özen'in İstanbul'a dönüş yolculuğu, magazin gündemine korkutan bir haberle düştü. Sanatçının içinde bulunduğu araç otoyolda kazaya karışınca sosyal medyada 'Sinan Özen'e ne oldu?' sorusu peş peşe sorulmaya başlandı. İlk açıklama ise aynı araçta yolculuk eden kardeşinden geldi.
Sinan Özen, Rüyalarım Olmasa albümüyle başlayan otuz yılı aşkın kariyeriyle sahnelerin aranan isimlerinden.
Tokat konserinin ardından İstanbul'a dönen Sinan Özen'in aracı, otoyolda Sakarya gişelerinde kazaya karıştı.
Sinan Özen'in menajeri olan kardeşi Hızır Özen, kazanın ardından son durumu sosyal medyadan paylaştı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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